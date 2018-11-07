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Don’t stop me now. Wrangler выпустил коллекцию, посвященную Богемной рапсодии

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Don’t stop me now. Wrangler выпустил коллекцию, посвященную Богемной рапсодии
Фото: Wrangler

Американский бренд Wrangler выпустил коллекцию одежды, вдохновленную выходом на большие экраны фильма-байопика о солисте легендарной группы Queen Фредди Меркьюри – Богемная рапсодия.

Коллекция была создана в коллаборации с брендом Lyric Culture.

Фото: Wrangler

Она включает в себя как привычные для марки вещи из денима – джинсы, куртки, рубашки, так и трикотажные футболки и свитшоты.

На всех вещах из посвященной Queen коллекции сделана вышивка или аппликация в виде строчек из самых популярных песен легендарного бенда. Знакомые тексты можно встретить также на внутренней стороне одежды.

Студия 20th Century Fox выпустила байопик Богемная рапсодия 2 ноября. Лента рассказывает о жизни фронтмена Фредди Меркьюри и его коллег по группе. Главную роль в фильме исполнил актер Рами Малек, известный по сериалу Мистер Робот.

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