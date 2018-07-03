Долой стандарты. Обложку арабского Vogue впервые украсили модели plus-size

Журнал Vogue Arabia представил обложку своего июльско-августовского номера. Главными героинями выпуска стали американская и канадская модели plus-size Эшли Грэм и Палома Элсессер.

Модели с пышными формами появились на обложке арабского Vogue впервые. Тема номера звучит как Body Revolution (Революция тела) и посвящена женщинам с различными типами фигуры и внешности. В этом выпуске журнала представлена модная летняя одежда разных размеров.

© Vogue Arabia

Автором фотосессии Эшли Грэм и Паломы Элсессер стал испанский фотограф Мигель Риверьего. На снимках модели позируют у бассейна с мокрыми волосами и в серебристых сверкающих платьях. На Грэм – платье Balmain и пиджак Oscar de la Renta, на Элсессер – наряд Paco Rabanne и украшения Chopard и Bvlgari.

© Vogue Arabia

"Сегодня я стараюсь донести всем женщинам, что они достойны, что они прекрасны, и что они могут быть счастливыми такими, какие они есть ", – говорит Эшли Грэм.

"Сейчас я воспринимаю свое тело так же, как воспринимала в первом классе. Только теперь я научилась управлять этим восприятием", – отметила Элсессер.

© Vogue Arabia

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