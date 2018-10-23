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Для любителей космоса. NASA и Vans выпускают совместную коллекцию

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Коллекция поступит в продажу 2 ноября
Фото: Instagram

Коллекция поступит в продажу 2 ноября

Впервые анонсировав коллаборацию еще в апреле, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA и бренд Vans больше не раскрывали никаких деталей предстоящего релиза.

Сейчас стало известно, что совместная коллекция будет состоять из моделей кроссовок Old Skool и Sk8-Hi MTE в различных расцветках, а также рюкзаков Space White.

Коллекция поступит в продажу 2 ноября, сообщает hypebeast.

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Публикация от “StyleHub”™ | Official Store (@stylehubstore)

Коллекция будет оснащена съемными патчами и тематическими принтами, связанными с американским космическим аппаратом Voyager. Чтобы еще больше порадовать фанатов космоса, кроссовки имеют форму подошвы, напоминающую ботинки астронавтов.

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Vans×NASAが11/2発売????詳細などwebにて✨Vans×Nasa will be available on November 2nd????Check out our website✨#vans #nasa #sneakers

Публикация от WTS1987 (@wts1987)

 

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