Для любителей космоса. NASA и Vans выпускают совместную коллекцию

Впервые анонсировав коллаборацию еще в апреле, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA и бренд Vans больше не раскрывали никаких деталей предстоящего релиза.
Сейчас стало известно, что совместная коллекция будет состоять из моделей кроссовок Old Skool и Sk8-Hi MTE в различных расцветках, а также рюкзаков Space White.
Коллекция поступит в продажу 2 ноября, сообщает hypebeast.
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Коллекция будет оснащена съемными патчами и тематическими принтами, связанными с американским космическим аппаратом Voyager. Чтобы еще больше порадовать фанатов космоса, кроссовки имеют форму подошвы, напоминающую ботинки астронавтов.
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Vans×NASAが11/2発売????詳細などwebにて✨Vans×Nasa will be available on November 2nd????Check out our website✨#vans #nasa #sneakers
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