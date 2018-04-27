Девушка с характером. Звезда сериала Большая маленькая ложь снялась в рекламе Saint Laurent

Звезда сериала Большая маленькая ложь, американская актриса Зои Кравиц продолжила сотрудничество с французской маркой Saint Laurent.
29-летняя звезда, исполнившая в популярном американском сериале телеканала HBO роль Бонни Карлсон, снялась в черно-белом мини-фильме и фотосессии для рекламы новой осенне-зимней коллекции модного дома.
В кампейне Saint Laurent Кравиц появилась в дерзких коротких шортах, гусарском жакете и леопардовых ботильонах на платформе и высоком каблуке. Автором новых кадров стал известный фотограф Дэвид Симс.
Отметим, накануне Saint Laurent представил еще одно новое лицо марки. К числу звездных амбассадоров бренда на этот раз присоединилась восходящая звезда модельной индустрии, 16-летняя дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер. Она возглавила рекламную кампанию межсезонной коллекции модного дома.
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