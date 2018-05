Депрессия - это модно? Украшения с названиями психических болезней возмутили пользователей сети

Американский бренд Ban.do осудили за выпуск украшений с названиями психических болезней. По мнению пользователей сети, марка прославляет депрессию и недооценивает серьезность психических расстройств.

В частности, разгромной критике подверглись украшения-подвески со словами anxiety, depression и bipolar (тревожность, депрессия и биполярное расстройство), пишет Elle. Пользователи соцсетей восприняли выпуск коллекции украшений, посвященной душевным болезням, как неблагоприятный шаг в сторону «гламуризации» таких состояний, как депрессия.

«Теперь болеть депрессией модно? Нет ничего крутого в романтизации депрессии», - пишут в сети.

Представители Ban.do ответили на критику в сети, сообщив, что основательница бренда лично столкнулась с психической болезнью и решила создать коллекцию, которая привлечет внимание к данной проблеме:

«Эти украшения были созданы основательницей бренда Джен Готч, которая страдает биполярным расстройством. Все средства, собранные с продаж украшений, будут пожертвованы благотворительной организации BC2M, которая повышает осведомленность по вопросам психического здоровья и поддерживает людей, страдающих подобными заболеваниями», - отметили в заявлении представители марки.

these necklaces were designed by our founder jen who has bipolar disorder and all net proceeds from these necklaces go directly to @BC2M, a non-profit organization dedicated to encouraging dialogue about mental health and to raising awareness, understanding, and empathy.