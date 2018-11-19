Дэмиен Херст и Swatch выпустили часы в честь 90-летия Микки Мауса

В честь 90-летия одного из самых известных мультипликационных героев в мире - Микки Мауса – известный художник Дэмиен Херст и часовой бренд Swatch создали часы с необычным изображением диснеевского персонажа.

Британский художник создал изображение Микки Мауса из кругов разных размеров и цветов в традиционной гамме, оно помещено на циферблат часов.

Фото: Swatch

Часы традиционной для марки Swatch формы выпущены в двух цветовых вариантах. На ремешке часов, посвященных Микки, находится подпись Херста.

Фото: Swatch

Часы выпущены в лимитированном количестве: модели Mirror Spot Mickey создано 19 999 штук, а Spot Mickey – 999. Стоимость часов составляет 125 и 185 долларов, их можно купить онлайн и в магазинах бренда.

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