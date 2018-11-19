На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Дэмиен Херст и Swatch выпустили часы в честь 90-летия Микки Мауса

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Дэмиен Херст и Swatch выпустили часы в честь 90-летия Микки Мауса
Фото: Swatch

В честь 90-летия одного из самых известных мультипликационных героев в мире - Микки Мауса – известный художник Дэмиен Херст и часовой бренд Swatch создали часы с необычным изображением диснеевского персонажа.

Британский художник создал изображение Микки Мауса из кругов разных размеров и цветов в традиционной гамме, оно помещено на циферблат часов.

Фото: Swatch

Часы традиционной для марки Swatch формы выпущены в двух цветовых вариантах. На ремешке часов, посвященных Микки, находится подпись Херста.

Фото: Swatch

Часы выпущены в лимитированном количестве: модели Mirror Spot Mickey создано 19 999 штук, а Spot Mickey – 999. Стоимость часов составляет 125 и 185 долларов, их можно купить онлайн и в магазинах бренда.

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook

 

«Диалоги о будущем»

Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.

Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове