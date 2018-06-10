Дебют герцогини Сассекской. Меган Маркл нарушила королевский дресс-код на дне рождении Елизаветы ІІ

Накануне в Лондоне состоялась традиционная церемония празднования дня рождения королевы Елизаветы II, которую посетили герцог и герцогиня Сассекские.

Американская актриса Меган Маркл и принц Гарри присоединились к королевской семье во время ежегодной церемонии выноса знамени перед строем Trooping the Colour.

Для своего дебютного появления на столь масштабном королевском мероприятии Маркл выбрала платье Carolina Herrera в нежно-розовом оттенке бэби-пинк и стильную шляпку Phillip Treacy.

Выбор наряда герцогини Сассекской, которая ранее не раз нарушала королевский дресс-код, снова стал поводом для горячих дискуссий. В частности, британские эксперты по королевской семье отметили, что супруга принца Гарри в очередной раз нарушила строгие правила королевского гардероба.

Так, по словам экспертов, традиции запрещают дамам королевской семьи носить наряды, которые не прикрывают плечи, в то время как Маркл вышла в свет в платье с открытыми плечами и вырезом. Эксперты также отметили, что ранее ни супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон, ни принцесса Диана ни разу не появлялась на публике в нарядах с открытыми плечами.

Напомним, британская королева Елизавета II отметила свое 92-летние еще 21 апреля, однако официальные торжества в честь Дня рождения английского монарха традиционно проходят во вторую субботу июня.

Традиция отмечать официальный день рождения английского монарха в первый месяц лета родилась еще в начале XX века, когда родившийся в ноябре король Эдуард VII захотел праздновать свой день рождения летом, в хорошую погоду и в окружении большого стечения людей.

Публикация от REVISTA VARIEDADES (@variedadesvzla) 10 Июн 2018 в 8:10 PDT

Публикация от Meghan Markle Fan (@meghanmarkle.fan) 10 Июн 2018 в 7:02 PDT

Публикация от Up Moda (@upmodagirl) 9 Июн 2018 в 11:27 PDT

Публикация от Meghan Markle (@meghan_markle) 9 Июн 2018 в 11:53 PDT

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