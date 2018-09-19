Да, это правда. Ксения Собчак подтвердила беременность

Политик, телеведущая и светская львица Ксения Собчак ждет второго ребенка от супруга Максима Виторгана.
Информацию о беременности 36-летней Собчак подтвердил ее представитель, пишет издание Super.
«Да, это правда. Ксения ожидает рождения второго ребенка. Сейчас срок беременности ранний. От остальных комментариев мы воздержимся», - сообщил Кирилл Суханов, представитель звезды.
Слухи о второй беременности появились в прессе давно, однако Собчак их не комментировала и игнорировала вопросы поклонников в Instagram, которые заметили на снимках звезды округлившийся живот.
Напомним, Собчак и Виторган воспитывают сына Платона, который появился на свет в ноябре 2016 года.
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