Восточный экспресс. Выставка современной мусульманской моды

В музее искусств в Сан-Франциско открылась выставка Современная мусульманская мода.

Помните, как в фильме Секс в большом городе 2 мусульманские женщины укрыли Керри, Саманту, Миранду и Шарлотту в своем женском клубе, куда мужчинам вход строго воспрещен. Когда женщины остались одни, они сбросили черные хиджабы, под которыми оказались наряды самых ярких и сочных цветов самых последних коллекций мировых дизайнеров. Шутки шутками, но все же, что носят мусульманские женщины, учитывая, что главное правило мусульманской одежды - скромность?

Когда представительницы немусульманского мира представляют себе одежду, которую носят мусульманки, то это всегда нечто объемное и обязательно в темных и серых тонах. Но все, таки не так. Скромность может быть разной и в том числе яркой. Это могут быть волосы, просто прикрытые тюрбаном, а может быть хиджаб, мягкими слоями лежащий на голове, но голова может быть и не покрыта, но это обязательно будут платья с длинными рукавами и длинными юбками. В последние несколько десятилетий мусульманские женщины решительно взялись за свой стиль.



Новая выставка в Музее искусств в Сан-Франциско, которая открылась на днях, преследует сразу две цели – показать все богатое разнообразие мусульманской моды и ближе познакомить немусульманский мир с мусульманским. Выставка Современная мусульманская мода предлагает более 80 разных ансамблей: от буркини и спортивной одежды до бальных платьев, созданной как уже именитыми дизайнерами, так и молодыми со всего мира. Кроме того, на выставке экспонируется множество фешнисторий и фотографий из соцсетей, чтобы как можно лучше раскрыть все разнообразие этой скромной и самобытной моды.

«Оборот в индустрия так называемой скромной моды сейчас достигает 44 млрд долларов, – отметила Рейна Льюис, профессор и автор книги Muslim Fashion: Contemporary Style Cultures (Мусульманская мода: Культура современного стиля), приглашенный куратор выставки, – Она развивается быстрее, чем другие секторы модной индустрии, потому что мусульманское население мира стремительно молодеет и растет. Скромная мода уже ворвалась на мировые подиумы».

Выставка в Музее искусств Сан Франциско продлиться до 6 января 2019 года.

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