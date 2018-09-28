Christian Louboutin обновил культовые лодочки, вдохновленные принцессой Дианой

Популярный обувной бренд Christian Louboutin выпустил новую версию своих лодочек, созданных в честь принцессы Дианы.
Дизайн туфель был вдохновлен фотографиями принцессы Дианы в Тадж-Махале во время ее поездки по Индии 1992 году. Принцесса сидела на лавке и грустно смотрела в пол, пишет People.
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«Она смотрела на свои ноги, и я подумал, что она выглядит такой грустной, - вспоминал дизайнер Кристиан Лубутен в документальном фильме Channel 4. - Я подумал, что было бы здорово, если бы что-то заставило ее улыбнуться, когда она смотрела бы на свои ноги».
Так он создал первую пару обуви Love с буквами LO на одной туфле и VE - на другой (справа). А в этом сезоне бренд обновил внешний вид культовых туфелек (слева). Новая версия обуви доступна сейчас для покупки за 845 долларов.
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Кроме того, в новой коллекции Love Лубутен переосмыслил оригинальный дизайн с помощью изображений в стиле граффити и пайеток. В частности, в нее вошли бархатные лоферы с аппликацией слова Love из блесток ($1795), белые ботильоны на шпильке с надписью Love в виде брызг краски ($1245) и высокие кеды ($945).
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Также, в дополнение к обуви, в коллекции можно найти сумочки и клатчи.
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