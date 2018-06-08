Christian Dior возглавил список самых крупных ритейлеров в мире по версии Forbes

Французский бренд Christian Dior возглавил список самых крупных ритейлеров в мире, составленный бизнес-изданием Forbes.
В ежегодном рейтинге, также известном, как Global 2000, премиальная марка заняла первое место с годовым доходом в размере 49 миллиардов долларов. По данным Forbes, на текущий момент рыночная стоимость Christian Dior достигла 76,4 млрд долларов.
Эти данные идут в разрез с разгромной критикой коллекций Марии Грация Кьюри, которая стала первой женщиной, занявшей кресло креативного директора бренда Christian Dior за всю его 70-летнюю историю.
Второе место в рейтинге занимает испанская компания Inditex, а тройку лидеров замыкает популярный бренд спортивной одежды Nike.
Отметим, Christian Dior принадлежит холдингу LVMH, владелец которого Бернар Арно ранее был признан самым богатым человеком Европы.
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