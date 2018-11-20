Черная пятница 2018. Какие скидки обещают торговые центры Киева

В этом году Черная пятница пройдет 23 ноября. Но уже сейчас торговые центры столицы Украины вводят скидки, распродажи и специальные акции, а самый пик выгодных предложений придется на пятницу.
Черная пятница – праздник не только для шопоголика, но и для человека, желающего сэкономить. С Черной пятницы во всем мире начинается сезон рождественских скидок и распродаж. В этот день магазины, бутики, торговые и торгово-развлекательный центры «сражаются» за внимание покупателя и обещают настоящий обвал цен – скидки от 20 аж до 80%, концертную программу, автограф-сессии, мастер-классы, розыгрыши призов и подарки. В некоторых магазинах пятница может длиться до трех дней, а то и целую неделю.
Читайте на НВ STYLE, как пройдет Черная пятница в крупных киевских торгово-развлекательных центрах и магазинах и выбирайте, где ее проведете.
ТРЦ Sky Mall
С самого утра и в течение всего дня скидки во всех магазинах и бутиках ТРЦ достигнут 70%. Но это еще не все сюрпризы – в этот день в 20-00 здесь, наконец, разыграют заветный IPhone XS среди покупателей, сделавших покупку с 12.11 по 23.11 на сумму выше 500 грн. Регистрировать чек можно, начиная с 17-00. Музыкальным сюрпризом Черной пятницы станет выступление Alyosha, Артема Пивоварова и Sonya Kay.
ТРЦ Ocean Plaza
Черная пятница в Ocean Plaza затянется на целых три дня с 23 по 25 ноября. Это будут по-настоящему праздничные и полные сюрпризов дни – скидки до 70%, розыгрыш 10 крутых гаджетов, среди которых Apple iPhone XS, Apple iPhone X, ноутбук MacBook Air, часы Apple Watch, Apple IPad New и др. В розыгрыше, который состоится 23 ноября в 21-00, принимают участие чеки от 1000 грн или два чека от 500 грн.
ТРЦ Dream Town
В магазинах и бутиках обеих частей Dream Town цены снизятся до 80%. Даже вход в Dream Land будет со скидкой 20%, а на все развлечения - -50%. Всех гостей ждет живая концертная программа: Tayanna, Melovin, Constantine, DSide Band и Денис Реконвальд.
ТРЦ Gulliver
Black Friday в ТРЦ Gulliver наступит во всех магазинах торгового центра, цены здесь опустятся на 20% - 50%. А гостей ждет веселый и шумный праздник, который начнется в 16-00. Так, в атриуме установят символ Черной пятницы – зебру с подарками. Совершив покупку на сумму от 500 грн, подходите к зебре и срываете наклейку, под которой скрывается сообщение о подарке или надпись Спробуй ще.
Магазин Всі свої
В магазине, где продаются вещи исключительно украинских производителей, Черная пятница затянется на целых три дня 23 – 25 ноября. Покупателей ждут скидки от 20 до 70%. Кроме того, в эти дни также состоится фестиваль Всі свої. Чорний маркет: Сейл. Скидки здесь ожидаются от 20%.
ТРЦ Lavina Mall
Lavina Mall активно готовится отметить свой второй день рождения, но Черная пятница никак не может обойти стороной столь большой торгово-развлекательный центр, цены в этот день опустятся до 70%. Кроме того, в одном из самых любимых киевлянами магазинов Lavina Mall – H&M уже сейчас стартовала черная пятница. На этой неделе там скидки до 50%, а в пятницу и субботу 23 – 24 ноября гостей ждет особенное предложение.
ТРЦ Космополит
В этом торгово-развлекательном центре обещают скидки до 70%, конкурс детской моды Autumn look, розыгрыш подарков, который запланирован на 18-00, а также шумную вечеринку, которая начнется в 16-00. Хедлайнером станет DJ Daddy J – открытие фестиваля Белые ночи.
ТРЦ РайON
Черная пятница здесь именуется черным weekend. Скидки достигнут 70%, а за покупки на сумму более 500 грн гостям подарят вешалку для домашнего гардероба. И обязательно сделайте фото на память в веселой фотозоне – Одень меня.
ТЦ Пирамида
В торговом центре на Позняках цены в черную пятницу снизятся до 60%. Кроме того, среди покупателей разыграют ценный приз – акустическую систему Marshall Loudspeaker Stanmore.
ТРЦ Komod
В торговом центре на Левобережной, кроме скидок до 70%, в Черную пятницу подготовили особенную программу – серию увлекательных бьюти мастер-классов, в том числе авторский мастер-класс по имиджу и стилю Цвет в стиле от life&style блогера Марии Пион.
ТРЦ New Way
В большом ТРЦ на Харьковском Черная пятница стала черной неделей. Уже сейчас там скидки до 70%.
Аутлет Мануфактура
Аутлет-городке Мануфактура Черная пятница переросла в черные выходные. Цены опустятся до 80%.
- Читайте также:
Культовое место. В Киеве открылся Pop-Up Store Balmain
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования