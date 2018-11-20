Черная пятница 2018. Какие скидки обещают торговые центры Киева

В этом году Черная пятница пройдет 23 ноября. Но уже сейчас торговые центры столицы Украины вводят скидки, распродажи и специальные акции, а самый пик выгодных предложений придется на пятницу.

Черная пятница – праздник не только для шопоголика, но и для человека, желающего сэкономить. С Черной пятницы во всем мире начинается сезон рождественских скидок и распродаж. В этот день магазины, бутики, торговые и торгово-развлекательный центры «сражаются» за внимание покупателя и обещают настоящий обвал цен – скидки от 20 аж до 80%, концертную программу, автограф-сессии, мастер-классы, розыгрыши призов и подарки. В некоторых магазинах пятница может длиться до трех дней, а то и целую неделю.

Читайте на НВ STYLE, как пройдет Черная пятница в крупных киевских торгово-развлекательных центрах и магазинах и выбирайте, где ее проведете.

ТРЦ Sky Mall

С самого утра и в течение всего дня скидки во всех магазинах и бутиках ТРЦ достигнут 70%. Но это еще не все сюрпризы – в этот день в 20-00 здесь, наконец, разыграют заветный IPhone XS среди покупателей, сделавших покупку с 12.11 по 23.11 на сумму выше 500 грн. Регистрировать чек можно, начиная с 17-00. Музыкальным сюрпризом Черной пятницы станет выступление Alyosha, Артема Пивоварова и Sonya Kay.

Фото: Sky Mall

ТРЦ Ocean Plaza

Черная пятница в Ocean Plaza затянется на целых три дня с 23 по 25 ноября. Это будут по-настоящему праздничные и полные сюрпризов дни – скидки до 70%, розыгрыш 10 крутых гаджетов, среди которых Apple iPhone XS, Apple iPhone X, ноутбук MacBook Air, часы Apple Watch, Apple IPad New и др. В розыгрыше, который состоится 23 ноября в 21-00, принимают участие чеки от 1000 грн или два чека от 500 грн.

Фото: Ocean Plaza

ТРЦ Dream Town

В магазинах и бутиках обеих частей Dream Town цены снизятся до 80%. Даже вход в Dream Land будет со скидкой 20%, а на все развлечения - -50%. Всех гостей ждет живая концертная программа: Tayanna, Melovin, Constantine, DSide Band и Денис Реконвальд.

Фото: Dream Town

ТРЦ Gulliver

Black Friday в ТРЦ Gulliver наступит во всех магазинах торгового центра, цены здесь опустятся на 20% - 50%. А гостей ждет веселый и шумный праздник, который начнется в 16-00. Так, в атриуме установят символ Черной пятницы – зебру с подарками. Совершив покупку на сумму от 500 грн, подходите к зебре и срываете наклейку, под которой скрывается сообщение о подарке или надпись Спробуй ще.

Фото: ТРЦ Gulliver

Магазин Всі свої

В магазине, где продаются вещи исключительно украинских производителей, Черная пятница затянется на целых три дня 23 – 25 ноября. Покупателей ждут скидки от 20 до 70%. Кроме того, в эти дни также состоится фестиваль Всі свої. Чорний маркет: Сейл. Скидки здесь ожидаются от 20%.

Фото: Всі Свої

ТРЦ Lavina Mall

Lavina Mall активно готовится отметить свой второй день рождения, но Черная пятница никак не может обойти стороной столь большой торгово-развлекательный центр, цены в этот день опустятся до 70%. Кроме того, в одном из самых любимых киевлянами магазинов Lavina Mall – H&M уже сейчас стартовала черная пятница. На этой неделе там скидки до 50%, а в пятницу и субботу 23 – 24 ноября гостей ждет особенное предложение.

Фото: ТРЦ Lavina Mall

ТРЦ Космополит

В этом торгово-развлекательном центре обещают скидки до 70%, конкурс детской моды Autumn look, розыгрыш подарков, который запланирован на 18-00, а также шумную вечеринку, которая начнется в 16-00. Хедлайнером станет DJ Daddy J – открытие фестиваля Белые ночи.

Фото: ТРЦ Космополит

ТРЦ РайON

Черная пятница здесь именуется черным weekend. Скидки достигнут 70%, а за покупки на сумму более 500 грн гостям подарят вешалку для домашнего гардероба. И обязательно сделайте фото на память в веселой фотозоне – Одень меня.

Фото: ТРЦ РайOn

ТЦ Пирамида

В торговом центре на Позняках цены в черную пятницу снизятся до 60%. Кроме того, среди покупателей разыграют ценный приз – акустическую систему Marshall Loudspeaker Stanmore.

Фото: ТЦ Прирамида

ТРЦ Komod

В торговом центре на Левобережной, кроме скидок до 70%, в Черную пятницу подготовили особенную программу – серию увлекательных бьюти мастер-классов, в том числе авторский мастер-класс по имиджу и стилю Цвет в стиле от life&style блогера Марии Пион.

Фото: ТРЦ Комоd

ТРЦ New Way

В большом ТРЦ на Харьковском Черная пятница стала черной неделей. Уже сейчас там скидки до 70%.

Аутлет Мануфактура

Аутлет-городке Мануфактура Черная пятница переросла в черные выходные. Цены опустятся до 80%.





Фото: Outlet Manufactura

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