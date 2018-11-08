Burberry показал первый тизер коллаборации с Вивьен Вэствуд

Бренд Burberry объявил о сотрудничестве с дизайнером Вивьен Вествуд в июле 2018 года, опубликовав в Instagram общий портрет креативного директора Риккардо Тиши, Вествуд и ее мужа Андреаса Кронталера.

Теперь бренды показали тизер лимитированной коллекции переосмысленных классических вещей Burberry, которые появятся в продаже в декабре 2018 года и поддержат благотворительную благотворительную акцию Cool Earth.

В представленных в Instagram аккаунтах Burberry и Vivienne Westwood можно увидеть мини-килт и туфли на платформе в винтажном стиле – это первые элементы предстоящей капсульной коллекции. Видео заканчивается логотипом, для которого логотипы двух брендов наложены друг на друга.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Riccardo Tisci (@riccardotisci17) 7 Ноя 2018 в 12:39 PST

«Вивьен Вествуд - одна из первых модельеров, из-за которой я начал мечтать стать дизайнером. Она бунтарка, панк и непревзойденная в своем уникальном представлении британского стиля, который вдохновил многих из нас. Я очень горжусь тем, что мы будем творить вместе», - говорил в июле Тиши.

Более подробная информация будет объявлена ближе к запуску. Однако уже точно известно, что лимитированная коллекция будет выпущена 6 декабря.

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