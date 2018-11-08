Burberry показал первый тизер коллаборации с Вивьен Вэствуд

Бренд Burberry объявил о сотрудничестве с дизайнером Вивьен Вествуд в июле 2018 года, опубликовав в Instagram общий портрет креативного директора Риккардо Тиши, Вествуд и ее мужа Андреаса Кронталера.
Теперь бренды показали тизер лимитированной коллекции переосмысленных классических вещей Burberry, которые появятся в продаже в декабре 2018 года и поддержат благотворительную благотворительную акцию Cool Earth.
В представленных в Instagram аккаунтах Burberry и Vivienne Westwood можно увидеть мини-килт и туфли на платформе в винтажном стиле – это первые элементы предстоящей капсульной коллекции. Видео заканчивается логотипом, для которого логотипы двух брендов наложены друг на друга.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
«Вивьен Вествуд - одна из первых модельеров, из-за которой я начал мечтать стать дизайнером. Она бунтарка, панк и непревзойденная в своем уникальном представлении британского стиля, который вдохновил многих из нас. Я очень горжусь тем, что мы будем творить вместе», - говорил в июле Тиши.
Более подробная информация будет объявлена ближе к запуску. Однако уже точно известно, что лимитированная коллекция будет выпущена 6 декабря.
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Комментарии
Правила комментирования