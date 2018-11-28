Будущее в моде. Cardi B появилась в пальто Balenciaga, напечатанном на 3D-принтере

Американская певица Cardi B однозначно попадет в инновационном пальто Balenciaga во все обзоры самых стильный людей года.

На своей страничке в Instagram певица опубликовала фото в пальто Balenciaga, напечатанном на 3D-принтере. На ней пальто, «сшитое» с помощью современных технологий в неоновую клетку, сапогт-ботфортв Balenciaga, подобраннын в тон, и сумка Hermes Birkin. Фото она подписала BALENCIAGA MAMA.

Переглянути цей допис в Instagram BALENCIAGA MAMA Допис, поширений CARDIVENOM (@iamcardib) 26 Лис 2018 р. о 5:32 PST

Впервые это технологичное пальто Balenciaga было показано в коллекции осень-зима ‘2018-19, но тогда мало кто обратил внимание на то, что оно – продукт футуристических технологий.

Переглянути цей допис в Instagram Fall Winter 18 Допис, поширений Balenciaga (@balenciaga) 4 Бер 2018 р. о 1:25 PST

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