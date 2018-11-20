Будет тепло. Moncler выпустил коллекцию одежды для собак к новогодним праздникам

Moncler выпустил коллекцию для собак совместно с брендом одежды для животных Poldo Dog Couture.
В нее вошли две жилетки и дутые пуховики из фирменного лакированного нейлона. Линия приурочена к сезону рождественских праздников, который вот-вот наступит. Коллекция выполнена в фирменных цветах Moncler — красном, белом и синем.
Все вещи сконструированы так, чтобы их удобно было надевать на питомцев, капюшоны отстегиваются, некоторые жилеты — двусторонние. Размерная сетка позволяет подобрать одежду практически для любой породы — от французского бульдога до стаффордширского терьера.
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