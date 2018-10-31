Будем снова стирать пакеты. Stella McCartney, H&M и другие модные бренды включились в борьбу с пластиком

Если производство упаковки продолжится теми же темпами, к 2050 году в океанах будет плавать больше пластика, чем рыбы.

Компании, производящие около 20% пластиковой упаковки в мире, договорились сократить объемы ее производства, чтобы снизить уровень загрязнения.

Когда была изобретена пластиковая упаковка, она всем показалась волшебным материалом: оказалась легкой, водонепроницаемой и прочной.

Уже через несколько десятилетий пластик заполонил мир, и нашу жизнь уже невозможно было без него представить. Но, как отмечает издание Fashionista, если производство упаковки продолжится такими же темпами, к 2050 году в океанах будет плавать больше пластика, чем рыбы.

«Пластиковый мусор и отходы – один из самых главных аспектов, которые вызывают обеспокоенность в наше время», - отметил исполнительный директор Burberry Марко Гоббетти.

Восемь брендов Burberry, H&M, L'Oreal, Inditex, Selfridges, Stella McCartney, Target и Unilever объявили о подписании Глобального обязательства по сокращению использования пластика с целью исключить причину мирового загрязнения.

Подписанное обязательство предполагает три этапа. Первый этап заключатся в изъятии из оборота избыточной пластиковой упаковки, а также одноразового пластика. Второй этап - учреждение к 2025 году инноваций, которые будут направлены на переработку, компостирование и повторное использование упаковки. И третий этап направлен на сохранение уже выпущенного пластика в обращении, до того, как он будет выброшен, повторное использование и переработки в новый продукт.

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