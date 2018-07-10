Британское наследие. Компания Burberry объявила о сотрудничестве с Вивьен Вествуд

Burberry объявила о коллаборации с британским дизайнером Вивьен Вествуд.

Об этом в своем Instagram сообщил креативный директор бренда Рикардо Тиши.

«Вивьен - одна из первых модельеров, благодаря которым у меня появилась мечта стать дизайнером. Я невероятно счастлив объявить новую Burbs-коллаборацию с британской панк-иконой», - сообщил Тиши.

Лимитированная коллекция станет творческим переосмыслением классических вещей бренда и будет посвящена наследию английского стиля. Ожидается, что она увидит свет в декабре 2018 года.

К коллаборации также привлечен муж Вествуд, Андреас Кронталер, который в настоящее время работает над основными коллекциями бренда Vivienne Westwood.

Отметим, это сотрудничество станет первой коллаборацией Burberry под управлением Рикардо Тиши, о назначении которого креативным директором бренда стало известно в марте этого года.

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