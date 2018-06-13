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Британские исследователи определили самую дешевую вещь в женском гардеробе

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Эксперты рекомендуют инвестировать в джинсы и футболки
© Unsplash

Эксперты рекомендуют инвестировать в джинсы и футболки

Британская компания My Voucher Codes провела исследование с целью определить самую дешевую вещь в женском гардеробе в зависимости от того, как часто она используется в повседневной жизни.

Исследователи сравнили среднюю стоимость базовых вещей, включая джинсы, платье, футболку, кардиган, свитер, нижнее белье и купальник, пишет Cosmopolitan. В результате выяснилось, что платья для специальных случаев, например, свадьбы или выпускного являются самой дорогой вещью в гардеробе, ведь этот предмет одежды используется редко – в среднем, всего два раз с момента покупки.

В свою очередь, самым дешевым предметом гардероба являются джинсы – их средняя стоимость не превышает 50 долларов, а срок службы составляет не менее полугода.

«Многие из нас смотрят на стоимость вещи, но не учитывают, что необходимо рассматривать стоимость предмета гардероба в долгосрочной перспективе и учитывать, насколько часто и насколько долго мы будем носить эту вещь. Наше исследование показало, что необходимо тратить меньше денег на такие предметы гардероба, как дорогое нижнее белье или вечерние платья, которые мы носим редко, и инвестировать в повседневные вещи – такие, как джинсы», - отметила Луиза Марсден, представитель компании My Voucher Codes.

Полный рейтинг топ-10 самых дешевых вещей в женском гардеробе в зависимости от того, как часто они используются в повседневной жизни, выглядит следующим образом:

  1. Джинсы
  2. Нижнее белье
  3. Футболка
  4. Ночная рубашка и домашняя одежда
  5. Кроссовки
  6. Шорты
  7. Джемпер
  8. Юбка
  9. Туфли
  10. Рабочая одежда

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