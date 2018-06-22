Больше не секрет. Chanel впервые за 108 лет существования бренда опубликовал финансовый отчет

Французский Дом моды Chanel впервые за свою 108-летнюю историю опубликовал финансовые отчеты за последний год. Согласно этим данным, в 2017 году авторитетный бренд продемонстрировал высокую доходность и ощутимый рост чистой прибыли.
По итогам прошлого года доходы культового бренда, известного на весь мир своими твидовыми костюмами и парфюмом No 5, увеличились на 11,5% и составили 9,62 млрд долларов.
Согласно отчету, чистая прибыль компании достигла отметки в 1,79 млрд долларов и выросла на 18,6%. Обнародованные данные свидетельствуют о том, что Chanel входит в число лидеров среди производителей товаров класса люкс и является главным конкурентом бренда Louis Vuitton, годовой доход которого, по разным данным, составляет от 8 до 10 млрд долларов.
Нежелание раскрывать финансовые показатели называли одной из «причуд» Chanel, который знаменит своими строгими правилами, не позволяющими, например, продавать одежду онлайн даже несмотря на то, что электронная коммерция обеспечивает рост доходов для других премиальных брендов.
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