Безмятежная элегантность. Пенелопа Крус стала лицом круизной коллекции Chanel

Обладательница Оскара и амбассадор бренда Chanel снялась для рекламной кампании круизной коллекции 2019.
Автором фотосессии стал Карл Лагерфельд. На черно-белых фото актриса в берете из твида и классических пиджаках Chanel, переосмысленных под современность дизайнером, и платьях с обнаженными плечами.
Вдохновением послужили воспоминания о безмятежном отдыхе у моря. Мечтательность сюжета подкрепляется цитатой Лагерфельда: «Мое самое раннее воспоминание – не яхта, а звуки, которые она производит».
Именно таким креативный директор бренда видит идеальное путешествие, с нотами романтики и элегантности, которую высоко оценила бы и сама Габриэль Шанель.
Читайте также:
- Пляжный патруль. Памела Андерсон, Кайя Гербер и другие знаменитости на показе коллекции Chanel
- Биарицц, Венеция и Довиль. Что нужно знать о новой линии ароматов Chanel
- Hey Boy! Chanel запустили линию косметики для мужчин
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования