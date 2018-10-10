Безмятежная элегантность. Пенелопа Крус стала лицом круизной коллекции Chanel

Обладательница Оскара и амбассадор бренда Chanel снялась для рекламной кампании круизной коллекции 2019.

Автором фотосессии стал Карл Лагерфельд. На черно-белых фото актриса в берете из твида и классических пиджаках Chanel, переосмысленных под современность дизайнером, и платьях с обнаженными плечами.

Вдохновением послужили воспоминания о безмятежном отдыхе у моря. Мечтательность сюжета подкрепляется цитатой Лагерфельда: «Мое самое раннее воспоминание – не яхта, а звуки, которые она производит».

Именно таким креативный директор бренда видит идеальное путешествие, с нотами романтики и элегантности, которую высоко оценила бы и сама Габриэль Шанель.

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