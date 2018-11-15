Бейонсе разорвала отношения с Topshop из-за обвинения ее владельца в харассменте

Певица и магнат впервые объявили о сотрудничестве в 2014 году

Поп-исполнительница и владелица лейбла одежды Ivy Park Бейонсе разорвала связи с владельцем Topshop Филиппом Грином, которого обвинили в харассменте и запугиваниях подчиненных.

Компания певицы Parkwood выкупила 50-процентную долю британского магната в Ivy Park, пишет The Guardian.

«После дискуссий, которые длились почти год, Parkwood сконцентрировала 100% бренда Ivy Park. Topshop выполнит существующие заказы», - говорится в заявлении бренда Бейонсе.

Певица и магнат впервые объявили о сотрудничестве в 2014 году, и создали спортивный бренд уличной одежды. Первая коллекция Ivy Park появилась в продаже в Topshop два года спустя. Первые топы, спортивных бюстгальтеры и леггинсы был разработаны самой Бейонсе.

Заявления о неподобающем поведении Грина появились в прошлом месяце, когда стало известно, что бизнесмен через суд запретил изданию Daily Telegraph публиковать обвинения в адрес Грина со стороны пяти его сотрудников. Миллиардер решительно опроверг обвинения в сексуальных домогательствах и расистских злоупотреблениях, заявив, что любые замечания были «подшучиванием». Он настаивал на том, что «никогда не имел намерений быть оскорбительным».

Фото: Dave Benett

Нынешние и бывшие сотрудники его главной компании Arcadia Group заявили о климате страха, запугивания и преследования в компании. По данным Guardian, нескольким сотрудникам были предоставлены огромные семизначные тайные выплаты для урегулирования их требований.

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