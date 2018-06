Антилайки. В сети раскритиковали гибридные туфли-сникерсы из новой коллекции Dsquared2

Новая модель обуви с показа Dsquared2 в рамках Мужской Недели моды в Милане стала антитрендом в сети.

Гибрид босоножек на высокой изогнутой платформе и сникерсов с открытыми пальцами впервые был представлен на показе новой коллекции популярной итальянской марки сезона весна 2019, сообщает Independent.

После модного шоу на официальном аккаунте бренда в Instagram появилось фото креативной модели обуви, которое набрало почти 38 тысяч лайков. Несмотря на популярность снимка, изображенные на нем туфли-сникерсы стали антитрендом среди модных блогеров, фешн-критиков и других пользователей сети, которые в комментариях называли их худшим творением Dsquared2.

«Это самая отвратительная вещь из всех, которые я когда-либо видел», - пишут в сети.

С этим мнение согласился и авторитетный модный критик журнала Vogue Люк Лейч.

«Можно ли было придумать туфли, уродливее этих? Браво!», - написал он на своей странице в Twitter.

Некоторые поклонники бренда Dsquared2 предположили, что эта модель обуви в действительности не является частью коллекции, которая поступит в продажу и создана исключительно для фешн-шоу. Однако, по данным издания, гибридные туфли-сникерсы можно будет приобрести – как в официальных бутиках марки, так и в интернет-магазине.

Could there be a fuglier shoe? Bravo #dsquared2 #voguerunway https://t.co/Jvbve3oo13 pic.twitter.com/DVJ7nnPIBj