Английские леди. Британский Vogue назвал женщин года

Британский журнал о моде Vogue назвал самых влиятельных женщин года в Великобритании.

В рейтинг Vogue 25, обнародованный на официальном сайте издания, а также в июльском номере глянца, вошли самые мотивирующие женщины Соединенного Королевства.

В частности, в рейтинге представлены представительницы мира политики, искусства, моды и спорта. В их числе – британская певица Дуа Липа, ставшая одной из самых популярных поп-исполнительниц в мире, супруга Джорджа Клуни, британский юрист Амаль Клуни, английский модельер Стелла Маккартни, автор серии книг о Гарри Поттере, британская писательница Джоан Роулинг и другие.

Дуа Липа вошла в рейтинг самых влиятельных женщин в Великобритании

Издание также включило в рейтинг супругу британского принца Гарри, американскую актрису Меган Маркл. Несмотря на то, что Маркл лишь недавно переехала в Великобританию из США, редакция глянца решила причислить герцогиню Сассекскую к числу самых влиятельных женщин Соединенного Королевства, ведь, по мнению издания, она «привлекла внимание мировой общественности, как никто другой в нынешнем году».

«Меган Маркл стала одной из самых узнаваемых женщин в мире. Кроме того, она помогает формированию нового, современного образа монархии», - отмечают в Vogue.

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