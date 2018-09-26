Американская супермодель Эмили Ратаковски прогулялась по Милану в платье от украинского дизайнера

Эпатажная и сексуальная модель Эмили Ратаковски вышла в свет в легком шелковом платье от украинского бренда BEVZA. Об этом в Instagram написала сама дизайнер Светлана Бевза.
Короткое платье с открытой спиной из коллекции BEVZA весна-лето 2019 Ратаковски дополнила высокими сапогами на высоком каблуке от Paris Texas.
Отметим, что стоимость темно-синего платья от BEVZA, которое пришлось по душе Эмили Ратаковски, составляет 245 евро.
27-летняя супермодель – уже не первая знаменитость, которая выбирает одежду от украинских дизайнеров. Ранее мы писали, что известная модель Джиджи Хадид появилась на публике в стильном комбинезоне от украинского бренда Gasanova, а британская певица Дуа Липа отыграла концерт в белом джинсовом костюме от Ксении Шнайдер.
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