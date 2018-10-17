Путешествие на Корсику. Алисия Викандер снялась в рекламе Louis Vuitton

Оскароносная шведская актриса Алисия Викандер снялась в кампейне круизной коллекции французского бренда Louis Vuitton.

Викандер, которая стала амбассадором бренда в 2015 году и снялась в нескольких рекламах Louis Vuitton, позировала перед объективом фотографа Крейга МакДина на побережье Корсики.

Фото: Louis Vuitton

На снимках и в видеоролике актриса примеряет легкие и воздушные платья и комбинезоны из новой круизной коллекции, а также демонстрирует сумки и чемоданы LV.

Фото: Louis Vuitton

Фото: Louis Vuitton

Фото: Louis Vuitton

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