Путешествие на Корсику. Алисия Викандер снялась в рекламе Louis Vuitton

Оскароносная шведская актриса Алисия Викандер снялась в кампейне круизной коллекции французского бренда Louis Vuitton.
Викандер, которая стала амбассадором бренда в 2015 году и снялась в нескольких рекламах Louis Vuitton, позировала перед объективом фотографа Крейга МакДина на побережье Корсики.
На снимках и в видеоролике актриса примеряет легкие и воздушные платья и комбинезоны из новой круизной коллекции, а также демонстрирует сумки и чемоданы LV.
- Читайте также: Новые Ангелы Чарли представили коллекцию Louis Vuitton
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram
Украина 2020. Экономика
Не пропустите! Уже завтра, 18 октября, состоится лекция НВ «Экономика 2020». Новый курс или старые реформы? Приватизация или откаты? Доллар по 8 или 50? Рост или дефолт? Спикеры: Андрей Коболев, Виктор Пинзеник, Оксана Маркарова, Ольга Гуцал.Попасть на лекцию
Комментарии
Правила комментирования