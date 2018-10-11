Александр Вэнг и Uniqlo запустили коллекцию нижнего белья

Дизайнер Александр Вэнг и японский бренд Uniqlo выпустят совместную коллекцию нижнего белья.

Вэнг анонсировал коллаборацию в своем Instagram, а также рассказал изданию Vogue o будущей коллекции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALEXANDER WANG (@alexanderwangny) 10 Окт 2018 в 6:57 PDT

Коллекция, которая появится в продаже 9 ноября, объединяет фантазию Вэнга и практичность Uniqlo. По словам дизайнера, главной целью было применить специальную ткань бренда Heattech для создания нижнего белья.

«Heattech - это программа, созданная из инноваций, функциональности и полезности, - рассказал дизайнер. - Это то, что меня всегда вдохновляло своей прогрессивностью и новаторством изготовления. Я хотел подумать о нем так, чтобы он не просто носился внутри, чтобы вы чувствовали, что в нем есть стиль, эстетика».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UNIQLO ユニクロ (@uniqlo) 21 Май 2018 в 3:19 PDT

Коллекция будет состоять из бодисьютов, леггинсов, бюстгальтеров для женщин и маек и трусов для мужчин. Вся одежда будет выполнена из ткани Heattech и будет стоить от 15 до 40 долларов. Нижнее белье будет нейтральных цветов, а также необычного оттенка - неонового зеленого, который является любимым цветом Вэнга. «То, что мне нравится в этих вещах, - это то, что их можно носить по-разному, - говорит он. - Наденьте бюстгальтер с джинсами с высокой талией и джинсовой курткой или, может, бюстгальтер – это просто бюстгальтер?»

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