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Намасте. Adidas выпустил линию одежды для йоги, изготовленную из переработанного океанического пластика

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Намасте. Adidas выпустил линию одежды для йоги, изготовленную из переработанного океанического пластика
Фото: Adidas

В прошлом году компания Adidas в сотрудничестве с Parley for the Oceans выпустила коллекцию кроссовок из океанического мусора. Продолжая эту линию, популярный производитель спорттоваров показал коллекцию одежды для йоги, созданную из океанического пластика.

Новая линейка разработана совместно с организацией Wanderlust, занимающейся продвижением йоги, здорового питания и сокращения негативного воздействия людей на окружающую среду.

 

Фото: Adidas

Одежда новой коллекции будет черного, синего и кремового цветов, которые способствую достижению спокойствия. Ценовой диапазон: примерно 35 долларов за топы, 55 долларов за леггинсы, 80 долларов за бомберы. В отличие от другой спортивной одежды, эта не будет содержать синтетических материалов, и могут быть переработаны полностью.

 

Фото: Adidas

"Мы знаем, что наше женское сообщество чрезвычайно внимательно относится к уходу за окружающей средой, - заявила старший директор Adidas Women Элисон Стюарт. - Теперь, благодаря нашему продукту, они могут изменить ситуацию в своей практике и на планете одновременно".

 

Фото: Adidas

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