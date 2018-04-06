Украинский бренд Gunia Project представил новую коллекцию

Gunia Project представляет новую капсульную коллекцию Budenne. В основе коллекции - будничные вещи. Их особенность в том, что они дополнены деталями или декором, взятым из традиционной культуры.

Принты на плаще иллюстратор Маша Гаврилюк собирала из вышивки рушников Киевской, Черновецкой и Черкасской областей рубежа 19-20 веков. Ажурное шитье косынки повторяет рисунки на рушниках Полтавской области.

Пелерина на блузе напоминает «млинець», который встречался на верхней одежде Полтавской области конца 19 века. Спущенные рукава, собранные гофрированной рябью по шву - “пухлыками” - создавались под впечатлением праздничных и будничных сорочек Центральной Украины.

«Повседневная, «буденна» сорочка и рушники – это утилитарная красота. Они шились и вышивались вручную, украшали быт и были этим бытом одновременно. При этом «піднесеність» была в каждой вещи. Новую коллекцию хотелось сделать под стать: повседневной и удобной, но с деталью или элементом щедрой красоты», - говорит креативный директор Gunia Project Наталья Каменская.

Фотоисторию коллекции Василина Врублевская снимала на Житнем рынке. Это одно из самых красивых зданий Киева, достойных бережной передаче потомкам в нетронутом виде, и при этом действующий торговый объект.

В ассортименте коллекции – пять единиц: два вида плащей хаки (однотонный и принтованный), два вида блуз (с кокеткой и пухлыками и с пелериной -“млинцем”) и хустки. Небольшой набор вещей и их вариаций – жест сознательный. Отражает большую мечту бренда производить уникальные, с историей, вещи.

Фото: Василина Врублевська

Стиль: Наталя Каменська

Модель: Аліна Панюта (Kmodels)