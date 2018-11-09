Культовое место. В Киеве открылся Pop-Up Store Balmain

В киевском торговом центре Мандарин Плаза запустился pop-up store Balmain, где можно найти знаковые вещи из осенне-зимней коллекции, лицом которой стала Милла Йовович.

Креативный директор Balmain Оливье Рустен рассказал, что давно влюблен в классическую красоту Йовович, поэтому долго не сомневался. «Как и все ребята, выросшие в 1990-х, я был помешан на Пятом элементе, всегда восхищался силой, стилем и талантом Милы Йовович и всегда мечтал поработать с ней над каким-нибудь проектом Balmain. Когда я впервые увидел необработанные снимки, то сразу понял, что мы уже запечатлели всё, что нужно».

Широкоплечие жакеты на шесть пуговиц, байкерские джинсы, скульптурные платья, авангардные аксессуары – в pop-up store представлен широкий выбор одежды, которая подойдет как для торжественных выходов, так и для повседневных луков.

Для поклонников бренда, это не единственная хорошая новость. Уже к концу месяца на месте pop-up store откроется единственный в Украине бутик французского Balmain.

Фото: Предоставлены пресс-службой