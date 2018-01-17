Искусственный интеллект создаст коллекцию для Tommy Hilfiger

Американская компания Tommy Hilfiger начала сотрудничество с компьютерным гигантом IBM и Технологическим институтом моды в Нью-Йорке

Как пишет Fashion Network, в процессе коллаборации будет разработан искусственный интеллект, который сможет создавать коллекции вместо дизайнеров.

В Tommy Hilfiger заявили, что проект является экспериментом, может ли «искусственный интеллект идентифицировать будущие тенденции быстрее, чем отраслевые инсайдеры, чтобы улучшить процесс проектирования».

"Цель состояла в том, чтобы оснастить следующее поколение работников ритейла новыми навыками и принести осознанное вдохновение в их проекты с помощью искусственного интеллекта", - говорит бренд-директор марки Эвери Бейкер.

Сотрудники института моды загрузили принты из архивов бренда в специальную программу, а та выдала новые цвета, узоры и формы вещей, которые будут использоваться в следующих коллекциях.

Tommy Hilfiger - не единственная компания, которая начинает тестировать ИИ в развитии творческого процесса и продукта. К примеру, бренды Burberry и Louis Vuitton запустили чатботы с поддержкой искусственного интеллекта, чтобы иметь возможность связываться со своими клиентами круглосуточно и без выходных, и удовлетворять их потребности в любом месте в любое время, без необходимости посещать магазин.

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