Эди Слиман выпустил новую коллекцию сумок для Celine

Похоже, поклонникам Celine времен Фиби Фило придется охотиться за сумками из прежних коллекций, так как в новой нет и намека на классическую модель Boston, которая стала визитной карточкой бренда.

Креативный директор Celine Эди Слиман обновил линию сумок бренда. Одну из них мы уже видели – модель 16 bag перед показом Celine на неделе моды в Париже продемонстрировала Леди Гага. Теперь эта сумка появилась в двух размерах и нескольких цветах. Также в новую линию вошла небольшая сумка с цепочкой C bag, модель с крупной застежкой Triomphe и овальная стеганая сумка C charm.

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