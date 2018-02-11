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Австралийская пара раздает бездомным одежду от кутюр

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Бездомный в брендовой одежде
Pass it on Clothing & Co / Facebook

Бездомный в брендовой одежде

Супруги из Сиднея организовали благотворительную инициативу по раздаче одежды дорогих брендов бездомным, сообщает The Daily Mail.

Переселяясь в новую квартиру, 44-летний Крис Вагг и 38-летняя Ольга Пуга обнаружили, что их гардероб слишком велик и от большей части одежды нужно избавиться. В их коллекции были такие марки, как Ralph Lauren, Marc Jacobs и Hermes общей стоимостью около 20 тысяч долларов.

В рамках акции Pass it on Clothing они раздавали местным бездомных по сотне предметов одежды каждую неделю. С 2016 года они отдали более 10 тысяч предметов.

Напомним, что в Киеве работают как минимум несколько благотворительных инициатив по раздаче бездомным и малоимущим бесплатной еды – точки фонда Жизнелюб Гарика Корогодского и частная инициатива Помоги бездомному.

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