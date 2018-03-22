World Airport Awards 2018. Определены лучшие аэропорты мира

Чанги возглавляет рейтинг в шестой раз

Ведущий обозреватель авиауслуг, авторитетная британская частная консалтинговая компания Skytrax определила лучшие аэропорты мира в рамках премии World Airport Awards.

Независимая награда вручается ежегодно по результатам оценки 14 миллионов пассажиров из 100 разных стран мира, пишет Business Insider. В опросе участвовали 550 аэропортов по всему миру. Путешественники оценивали авиагавани по нескольким показателям, включая безопасность, таможенный и паспортный контроль, а также уровень комфорта при регистрации, трансфере и шоппинге.

Первое место в рейтинге занимает Сингапурский аэропорт Чанги с пассажиропотоком от 60 до 63 млн пассажиров в год. Главный авиатранспортный узел Юго-Восточной Азии считается одним из самых больших, красивых и удобных аэропортов мира, и возглавляет рейтинг в шестой раз.

На второй позиции разместился Международный аэропорт Инчхон, расположенный в городе-метрополии Инчхон, в семидесяти километрах от столицы Республики Корея города Сеула.

Тройку лучших аэропортов мира замыкает международный аэропорт Токио, также известный как аэропорт Ханэда, расположенный в специальном районе Ота, Токио, Япония.

Примечательно, что в списке топ-15 лучших аэропортов мира не представлено ни одной американской авиагавани. В свою очередь, европейские аэропорты, по мнению пассажиров из разных стран мира, значительно улучшили свои показатели за последние годы. В частности, в этом году в десятку лучших авиагаваней мира вошло четыре европейских аэропорта.

Рейтинг 15 лучших аэропортов мира, награжденных премией World Airport Awards 2018, выглядит следующим образом:

Международный аэропорт Чанги, Сингапур Международный аэропорт Инчхон, Республика Корея Международный аэропорт Ханэда в Токио, Япония Международный аэропорт Гонконг, Гонконг Международный аэропорт Хамад, Катар Международный аэропорт Мюнхен имени Франца-Йозефа Штрауса, Германия Международный аэропорт Тюбу или Сэнторэа, Япония Лондонский аэропорт Хитроу, Англия Международный аэропорт Цюрих или Клотен, Швейцария Международный аэропорт Франкфурт-на-Майне или Рейн-Майнский аэропорт, Германия Международный аэропорт Нарита, Япония Амстердамский аэропорт Схипхол, Нидерланды Международный аэропорт Кансай в Тадзири, Япония Международный аэропорт Ванкувер в Ричмонде, Канада Международный аэропорт Тайвань-Таоюань, Тайвань

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