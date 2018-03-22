World Airport Awards 2018. Определены лучшие аэропорты мира

Ведущий обозреватель авиауслуг, авторитетная британская частная консалтинговая компания Skytrax определила лучшие аэропорты мира в рамках премии World Airport Awards.
Независимая награда вручается ежегодно по результатам оценки 14 миллионов пассажиров из 100 разных стран мира, пишет Business Insider. В опросе участвовали 550 аэропортов по всему миру. Путешественники оценивали авиагавани по нескольким показателям, включая безопасность, таможенный и паспортный контроль, а также уровень комфорта при регистрации, трансфере и шоппинге.
Первое место в рейтинге занимает Сингапурский аэропорт Чанги с пассажиропотоком от 60 до 63 млн пассажиров в год. Главный авиатранспортный узел Юго-Восточной Азии считается одним из самых больших, красивых и удобных аэропортов мира, и возглавляет рейтинг в шестой раз.
На второй позиции разместился Международный аэропорт Инчхон, расположенный в городе-метрополии Инчхон, в семидесяти километрах от столицы Республики Корея города Сеула.
Тройку лучших аэропортов мира замыкает международный аэропорт Токио, также известный как аэропорт Ханэда, расположенный в специальном районе Ота, Токио, Япония.
Примечательно, что в списке топ-15 лучших аэропортов мира не представлено ни одной американской авиагавани. В свою очередь, европейские аэропорты, по мнению пассажиров из разных стран мира, значительно улучшили свои показатели за последние годы. В частности, в этом году в десятку лучших авиагаваней мира вошло четыре европейских аэропорта.
Рейтинг 15 лучших аэропортов мира, награжденных премией World Airport Awards 2018, выглядит следующим образом:
- Международный аэропорт Чанги, Сингапур
- Международный аэропорт Инчхон, Республика Корея
- Международный аэропорт Ханэда в Токио, Япония
- Международный аэропорт Гонконг, Гонконг
- Международный аэропорт Хамад, Катар
- Международный аэропорт Мюнхен имени Франца-Йозефа Штрауса, Германия
- Международный аэропорт Тюбу или Сэнторэа, Япония
- Лондонский аэропорт Хитроу, Англия
- Международный аэропорт Цюрих или Клотен, Швейцария
- Международный аэропорт Франкфурт-на-Майне или Рейн-Майнский аэропорт, Германия
- Международный аэропорт Нарита, Япония
- Амстердамский аэропорт Схипхол, Нидерланды
- Международный аэропорт Кансай в Тадзири, Япония
- Международный аэропорт Ванкувер в Ричмонде, Канада
- Международный аэропорт Тайвань-Таоюань, Тайвань
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