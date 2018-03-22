На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

World Airport Awards 2018. Определены лучшие аэропорты мира

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Чанги возглавляет рейтинг в шестой раз
© Visit Singapore

Чанги возглавляет рейтинг в шестой раз

Ведущий обозреватель авиауслуг, авторитетная британская частная консалтинговая компания Skytrax определила лучшие аэропорты мира в рамках премии World Airport Awards.

Независимая награда вручается ежегодно по результатам оценки 14 миллионов пассажиров из 100 разных стран мира, пишет Business Insider. В опросе участвовали 550 аэропортов по всему миру. Путешественники оценивали авиагавани по нескольким показателям, включая безопасность, таможенный и паспортный контроль, а также уровень комфорта при регистрации, трансфере и шоппинге.

Первое место в рейтинге занимает Сингапурский аэропорт Чанги с пассажиропотоком от 60 до 63 млн пассажиров в год. Главный авиатранспортный узел Юго-Восточной Азии считается одним из самых больших, красивых и удобных аэропортов мира, и возглавляет рейтинг в шестой раз.

На второй позиции разместился Международный аэропорт Инчхон, расположенный в городе-метрополии Инчхон, в семидесяти километрах от столицы Республики Корея города Сеула.

Тройку лучших аэропортов мира замыкает международный аэропорт Токио, также известный как аэропорт Ханэда, расположенный в специальном районе Ота, Токио, Япония.

Примечательно, что в списке топ-15 лучших аэропортов мира не представлено ни одной американской авиагавани. В свою очередь, европейские аэропорты, по мнению пассажиров из разных стран мира, значительно улучшили свои показатели за последние годы. В частности, в этом году в десятку лучших авиагаваней мира вошло четыре европейских аэропорта.

Рейтинг 15 лучших аэропортов мира, награжденных премией World Airport Awards 2018, выглядит следующим образом:

  1. Международный аэропорт Чанги, Сингапур
  2. Международный аэропорт Инчхон, Республика Корея
  3. Международный аэропорт Ханэда в Токио, Япония
  4. Международный аэропорт Гонконг, Гонконг
  5. Международный аэропорт Хамад, Катар
  6. Международный аэропорт Мюнхен имени Франца-Йозефа Штрауса, Германия
  7. Международный аэропорт Тюбу или Сэнторэа, Япония
  8. Лондонский аэропорт Хитроу, Англия
  9. Международный аэропорт Цюрих или Клотен, Швейцария
  10. Международный аэропорт Франкфурт-на-Майне или Рейн-Майнский аэропорт, Германия
  11. Международный аэропорт Нарита, Япония
  12. Амстердамский аэропорт Схипхол, Нидерланды
  13. Международный аэропорт Кансай в Тадзири, Япония
  14. Международный аэропорт Ванкувер в Ричмонде, Канада
  15. Международный аэропорт Тайвань-Таоюань, Тайвань

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове