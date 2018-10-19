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"Вожу в среднем 10 килограмм". Телеведущий Дмитрий Комаров рассказал, как провезти контрабандой сало в любую страну

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Ведущий Дмитрий Комаров рассказал свой "рецепт" провоза сала через таможни
Фото: Дмитро Комаров via Facebook

Ведущий Дмитрий Комаров рассказал свой "рецепт" провоза сала через таможни

Популярный украинский телеведущий программы путешествий Дмитрий Комаров рассказал, каким образом ему удается провозить сало контрабандой через таможни различных стран, чтобы потом преподнести его в качестве подарка иностранцам.

Ведущий поделился своим "рецептом" в эфире Радио НВ, отметив, что в среднем он провозит с собой десять килограмм сала в другие страны.

"Пять [килограмм] себе, пять - оператору, раскидываем по сумке так, чтобы было не очень заметно. Что нужно сделать для того, чтобы собаки не обнюхивали? Вы заворачиваете рюкзак в пленку, потом пленка брызгается, например, какими-то духами, потом еще раз сверху пленкой, чтобы не было так явно. В Мексике было, [когда] собаки подходили к рюкзаку с салом, у меня, конечно, все внутри дрожало, но собаки понюхали, духи забили запах сала, и они пошли дальше", - рассказал Комаров.

По словам ведущего, иностранных гостей своей передачи он также угощает горчицей, хреном и черным хлебом.

Дмитрий Комаров - популярный украинский ведущий, автор и сценарист программы Мир наизнанку, в рамках которой он путешествует по разным - в том числе экзотическим - странам.

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