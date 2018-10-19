"Вожу в среднем 10 килограмм". Телеведущий Дмитрий Комаров рассказал, как провезти контрабандой сало в любую страну

Популярный украинский телеведущий программы путешествий Дмитрий Комаров рассказал, каким образом ему удается провозить сало контрабандой через таможни различных стран, чтобы потом преподнести его в качестве подарка иностранцам.

Ведущий поделился своим "рецептом" в эфире Радио НВ, отметив, что в среднем он провозит с собой десять килограмм сала в другие страны.

"Пять [килограмм] себе, пять - оператору, раскидываем по сумке так, чтобы было не очень заметно. Что нужно сделать для того, чтобы собаки не обнюхивали? Вы заворачиваете рюкзак в пленку, потом пленка брызгается, например, какими-то духами, потом еще раз сверху пленкой, чтобы не было так явно. В Мексике было, [когда] собаки подходили к рюкзаку с салом, у меня, конечно, все внутри дрожало, но собаки понюхали, духи забили запах сала, и они пошли дальше", - рассказал Комаров.

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По словам ведущего, иностранных гостей своей передачи он также угощает горчицей, хреном и черным хлебом.

Дмитрий Комаров - популярный украинский ведущий, автор и сценарист программы Мир наизнанку, в рамках которой он путешествует по разным - в том числе экзотическим - странам.