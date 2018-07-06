Водопады в Аргентине и тоннель любви в Украине. 40 чудес природы, которые нужно увидеть хоть раз в жизни

Несмотря на то, что большинству из нас известны только семь чудес света, на самом деле в мире есть гораздо больше достопримечательностей, которые стоит увидеть вживую.

От стремительных вод Ниагарского водопада в Канаде и величественного снежного пика Маттерхорн в Швейцарии до тропического леса Эль-Юнке в Пуэрто-Рико и розового озера Пинк в Австралии: эксперты Business Insider представили подборку из 40 невероятных природных чудес мира, посетив которые, каждый из нас будет впечатлен на всю жизнь.

Источники Памуккале, Турция

Публикация от Off & Out Travel (@offouttravel) 5 Дек 2017 в 2:53 PST

Национальный парк Озеро Накуру, Кения

Публикация от Savas Kazantzides (@beyondlimitsevents) 20 Июн 2018 в 8:49 PDT

Ниагарский водопад, Канада

Публикация от 최용준 (@matthewyongjun) 2 Июл 2018 в 9:14 PDT

Озеро Пейто в Национальном парке Банф, Канада

Публикация от Ryan Ren (@rren01) 4 Июл 2018 в 8:08 PDT

Бамбуковый лес Сагано, Япония

Публикация от Silvana Bertolucci (@silvanabertolucci) 15 Янв 2017 в 12:31 PST

Солончак Уюни, Боливия

Публикация от Explore Uyuni (@exploreuyuni) 2 Июл 2018 в 4:49 PDT

Вулканический остров Стромболи, Липарские острова, Италия

Публикация от O.〽️. (@om_pala) 4 Июл 2018 в 11:07 PDT

Вулкан Бромо, Индонезия

Публикация от Yuana (@yuana_enik) 5 Июл 2018 в 1:55 PDT

Большой каньон, Аризона, США

Публикация от @brittology_ 29 Май 2018 в 11:09 PDT

Национальный лесной парк Чжанцзяцзе, Китай

Публикация от Rob the Traveler (@mysticalvoyage) 26 Мар 2018 в 8:22 PDT

Бухта Халонг, Вьетнам

Публикация от Siobhan | Travel Blogger (@agirlwhoblooms) 4 Июл 2018 в 6:14 PDT

Озеро Пинк, Австралия

Публикация от Friends Choices (@friendschoices) 26 Апр 2018 в 3:00 PDT

Утесы Мохер, Ирландия

Публикация от Marco & Chiara (@viaggiascrittori) 3 Июл 2018 в 11:44 PDT

Мертвое море, Израиль

Публикация от PureWow (@purewow) 25 Фев 2018 в 12:58 PST

Национальный парк Арчес, Юта, США

Публикация от westbysouthwest (@westbysouthwest) 2 Июл 2018 в 7:14 PDT

Скала Улуру, или Эрс-Рок, Австралия

Публикация от Airtrotter.com (@airtrotter) 4 Июл 2018 в 2:01 PDT

Галапагосские острова, Эквадор

Публикация от Sierra Baum (@sierragoesexploring) 4 Июл 2018 в 6:48 PDT

Йеллоустонский национальный парк, Вайоминг, США

Публикация от Albert Hongbo Yang (@alberthbyang) 1 Июл 2018 в 9:50 PDT

Водопады Игуасу, Аргентина и Бразилия

Публикация от Emily Dickson (@emilydicksonx) 29 Июн 2018 в 10:58 PDT

Ущелье Горж-дю-Вердон, Франция

Публикация от Kate (@kilo_alfa_tango) 4 Июл 2018 в 2:03 PDT

Грязевые вулканы, Гобустан, Азербайджан

Публикация от Я Гадя (@ya_gadya) 26 Сен 2016 в 1:33 PDT

Скала Прекестулен, Норвегия

Публикация от °???????????????????????? ????????????????????????° (@agnesetalesa) 3 Июл 2018 в 1:36 PDT

Тоннель любви, Клевань, Украина

Публикация от Alexey - Wanderlust (@wanderlust) 23 Июн 2018 в 8:01 PDT

Национальный парк Секвойя, Калифорния, США

Публикация от hi i'm isabella ????✨ (@isabella__bin) 5 Июл 2018 в 2:11 PDT

Тропический лес Эль-Юнке, Пуэрто-Рико

Публикация от Saskia van Dam (@liefssaskia) 25 Май 2018 в 8:23 PDT

Пустыня Сахара, Африка

Публикация от Morocco Vacations (@moroccovacations) 3 Июл 2018 в 10:02 PDT

Каньон реки Блайд, ЮАР

Публикация от South African Tourism (@meetsouthafrica) 8 Мар 2018 в 2:04 PST

Мраморные пещеры, Чили

Публикация от Melissa Karlson (@mkarl343) 10 Июн 2016 в 10:46 PDT

Вершина Маттерхорн, Швейцария

Публикация от Bhumibhat Isarankura (@kob_isarankura) 19 Сен 2017 в 5:32 PDT

Национальный парк Долина цветов, Индия

Публикация от Darshan (@gadadarsh) 14 Июн 2018 в 12:39 PDT

Гран Сабана, Венесуэла

Публикация от Andrés Terán (@andresteran11) 12 Авг 2017 в 8:28 PDT

Водопад Сельяландсфосс, Исландия

Публикация от Tom Archer (@tomarcherphoto) 1 Июл 2018 в 7:30 PDT

Пещеры Аггтелека и Словацкого Карста, Венгрия и Словакия

Публикация от @somogyizso 21 Апр 2018 в 5:38 PDT

Ледник Фокса, Южный остров, Новая Зеландия

Публикация от Kathmandu (@kathmandugear) 13 Апр 2018 в 11:15 PDT

Сеноты Юкатана, Мексика

Публикация от LATAM Airlines (@latamairlines) 13 Окт 2016 в 8:57 PDT

Архипелаг Сокотра, Йемен

Публикация от Austin (@_swamp_thing) 29 Июл 2017 в 10:55 PDT

Ваттовое море, Нидерланды, Германия и Дания

Публикация от Roberts (@robertsantano) 7 Янв 2018 в 3:51 PST

Национальный парк Пембрукшир-Кост, Уэльс, Великобритания

Публикация от Visit Wales (@visitwales) 6 Фев 2018 в 10:36 PST

Холмистые поля Моравии, Чехия

Публикация от OkToGo (@oktogoru) 21 Окт 2015 в 7:46 PDT

Водопад Виктория, Замбия и Зимбабве

Публикация от Reyhan Christian (@reyhanchrstian) 5 Июл 2018 в 5:03 PDT

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