Водопады в Аргентине и тоннель любви в Украине. 40 чудес природы, которые нужно увидеть хоть раз в жизни

Несмотря на то, что большинству из нас известны только семь чудес света, на самом деле в мире есть гораздо больше достопримечательностей, которые стоит увидеть вживую.
От стремительных вод Ниагарского водопада в Канаде и величественного снежного пика Маттерхорн в Швейцарии до тропического леса Эль-Юнке в Пуэрто-Рико и розового озера Пинк в Австралии: эксперты Business Insider представили подборку из 40 невероятных природных чудес мира, посетив которые, каждый из нас будет впечатлен на всю жизнь.
Источники Памуккале, Турция
Национальный парк Озеро Накуру, Кения
Ниагарский водопад, Канада
Озеро Пейто в Национальном парке Банф, Канада
Бамбуковый лес Сагано, Япония
Солончак Уюни, Боливия
Вулканический остров Стромболи, Липарские острова, Италия
Вулкан Бромо, Индонезия
Большой каньон, Аризона, США
Национальный лесной парк Чжанцзяцзе, Китай
Бухта Халонг, Вьетнам
Озеро Пинк, Австралия
Утесы Мохер, Ирландия
Мертвое море, Израиль
Национальный парк Арчес, Юта, США
Скала Улуру, или Эрс-Рок, Австралия
Галапагосские острова, Эквадор
Йеллоустонский национальный парк, Вайоминг, США
Водопады Игуасу, Аргентина и Бразилия
Ущелье Горж-дю-Вердон, Франция
Грязевые вулканы, Гобустан, Азербайджан
Скала Прекестулен, Норвегия
Тоннель любви, Клевань, Украина
Национальный парк Секвойя, Калифорния, США
Тропический лес Эль-Юнке, Пуэрто-Рико
Пустыня Сахара, Африка
Каньон реки Блайд, ЮАР
Мраморные пещеры, Чили
Вершина Маттерхорн, Швейцария
Национальный парк Долина цветов, Индия
Гран Сабана, Венесуэла
Водопад Сельяландсфосс, Исландия
Пещеры Аггтелека и Словацкого Карста, Венгрия и Словакия
Ледник Фокса, Южный остров, Новая Зеландия
Сеноты Юкатана, Мексика
Архипелаг Сокотра, Йемен
Ваттовое море, Нидерланды, Германия и Дания
Национальный парк Пембрукшир-Кост, Уэльс, Великобритания
Холмистые поля Моравии, Чехия
Водопад Виктория, Замбия и Зимбабве
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