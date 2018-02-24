В Шотландии откроют отель, где вместо воды из кранов будет течь пиво

В 2019 году в Шотландии появится первый в мире пивной отель. Об этом сообщает The Guardian.

Пивной бренд BrewDog, штаб-квартира и пивоварня которого расположены в шотландском городке Эллон, планирует открыть необычный отель DogHouse. Гостиница будет состоять из 26 номеров, каждый из которых оборудуют специальным краном, из которого круглосуточно будет течь пиво. Кроме того, в ванных комнатах разместят холодильники со всеми видами хмельной продукции BrewDog.

© BrewDog

DogHouse будет расположен по соседству с пивоваренным заводом, а значит проблем с пивоснабжением у постояльцев возникнуть не должно. По словам создателей, пивной отель откроется в начале 2019 года.

Идея открыть отель для любителей крафтового пива у компании BrewDog возникла еще в 2009 году. За 10 лет бренду удалось собрать более 70 миллионов долларов от 73 тысяч инвесторов. Все, кто вложил средства в разработку и строительство отеля, получат статус особых гостей.

© BrewDog

"DogHouse – наш подарок страстным поклонникам крафтового пива, которые совершают паломничество на наш пивоваренный завод в Абердиншире. Мы всегда мечтали открыть пивной отель, и теперь мы наконец можем реализовать этот проект", – подчеркнул соучредитель BrewDog Джеймс Уатт. Также Уатт добавил, что это уникальное место поможет всем желающим достичь пивной нирваны.

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