В самом разгаре. Где и как знаменитости отдыхают этим летом

Бейонсе и Джей-Зи отправились на юг Франции, Леда Гага проводит лето на американских пляжах, а Джиджи Хадид выбрала для летних каникул греческий остров Миконос.
В самый разгар лета НВ Style решил выяснить, где и как отдыхают мировые звезды. Предлагаем заглянуть в летние фотоальбомы знаменитостей в Instagram, чтобы вдохновиться и, наконец, отправиться в путешествие, ведь почти половина лета уже позади.
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Джиджи Хадид на острове Миконос, Греция
Гвинет Пэлтроу в Мексике
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил в Париже, Франция
Оливия Калпо на Ибице, Испания
Эмбер Херд на Гавайях
Белла Хадид в Монако
Хэйли Болдуин в Майами
Ким Кардашьян на Теркс и Кайкос
Холли Берри на Бора-Бора
Адвоа Абоах на Мальдивах
Гвен Стефани на озере Техома, США
Кортни Кардашьян на острове Капри, Италия
Эмили Ратаковски на острове Миконос, Греция
Алессандра Амбросио на острове Капри, Италия
Рита Ора в Монте-Карло, Монако
Бейонсе и Джей-Зи во Франции
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