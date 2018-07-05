В самом разгаре. Где и как знаменитости отдыхают этим летом

Бейонсе и Джей-Зи отправились на юг Франции, Леда Гага проводит лето на американских пляжах, а Джиджи Хадид выбрала для летних каникул греческий остров Миконос.

В самый разгар лета НВ Style решил выяснить, где и как отдыхают мировые звезды. Предлагаем заглянуть в летние фотоальбомы знаменитостей в Instagram, чтобы вдохновиться и, наконец, отправиться в путешествие, ведь почти половина лета уже позади.

Джиджи Хадид на острове Миконос, Греция

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 2 Июл 2018 в 11:13 PDT

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 30 Июн 2018 в 2:14 PDT

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 24 Июн 2018 в 9:31 PDT

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 21 Июн 2018 в 2:40 PDT

Гвинет Пэлтроу в Мексике

Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) 13 Апр 2018 в 1:22 PDT

Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) 28 Май 2018 в 4:17 PDT

Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) 22 Апр 2018 в 12:39 PDT

Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) 28 Май 2018 в 1:58 PDT

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил в Париже, Франция

Публикация от Justin Timberlake (@justintimberlake) 2 Июл 2018 в 4:32 PDT

Оливия Калпо на Ибице, Испания

Публикация от Olivia Culpo (@oliviaculpo) 4 Июл 2018 в 11:09 PDT

Публикация от Olivia Culpo (@oliviaculpo) 1 Июл 2018 в 10:17 PDT

Публикация от Olivia Culpo (@oliviaculpo) 26 Июн 2018 в 1:21 PDT

Эмбер Херд на Гавайях

Публикация от Amber Heard (@amberheard) 16 Июн 2018 в 3:27 PDT

Публикация от Amber Heard (@amberheard) 15 Июн 2018 в 10:29 PDT

Публикация от Amber Heard (@amberheard) 3 Июн 2018 в 1:35 PDT

Публикация от Amber Heard (@amberheard) 4 Июн 2018 в 3:43 PDT

Белла Хадид в Монако

Публикация от (@bellahadid) 26 Май 2018 в 8:54 PDT

Хэйли Болдуин в Майами

Публикация от Hailey Baldwin (@haileybaldwin) 1 Июл 2018 в 8:34 PDT

Публикация от Hailey Baldwin (@haileybaldwin) 18 Фев 2018 в 6:56 PST

Ким Кардашьян на Теркс и Кайкос

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 15 Апр 2018 в 9:18 PDT

Холли Берри на Бора-Бора

Публикация от Halle Berry (@halleberry) 21 Июн 2018 в 7:52 PDT

Адвоа Абоах на Мальдивах

Публикация от Adwoa Aboah (@adwoaaboah) 14 Апр 2018 в 3:31 PDT

Гвен Стефани на озере Техома, США

Публикация от Gwen Stefani (@gwenstefani) 19 Июн 2018 в 5:33 PDT

Кортни Кардашьян на острове Капри, Италия

Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) 25 Июн 2018 в 8:47 PDT

Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) 28 Июн 2018 в 11:00 PDT

Эмили Ратаковски на острове Миконос, Греция

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 3 Июл 2018 в 1:50 PDT

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 1 Июл 2018 в 7:26 PDT

Алессандра Амбросио на острове Капри, Италия

Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 1 Июл 2018 в 5:54 PDT

Рита Ора в Монте-Карло, Монако

Публикация от RITA ORA (@ritaora) 2 Июл 2018 в 4:07 PDT

Публикация от RITA ORA (@ritaora) 3 Июл 2018 в 11:34 PDT

Бейонсе и Джей-Зи во Франции

Публикация от Beyoncé (@beyonce) 2 Июл 2018 в 3:57 PDT

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Публикация от Beyoncé (@beyonce) 2 Июл 2018 в 3:56 PDT

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