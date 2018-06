Учите язык и ешьте локальное. 10 советов для тех, кто путешествует в одиночку

В книге Alone Time: Four Seasons, Four Cities, and the Pleasures of Solitude (Время наедине: Четыре сезона, четыре города и удовольствия одиночества) Стефани Розенблум исследовала радости от одиночных путешествий.

В своей работе журналистка и писательница также дает несколько советов для тех, кто отправляется в поездку сам, передает BuzzFeed.

Спрашивайте об одноместных номерах

Многие элитные отели в Европе имеют жилье для одиноких путешественников. Часто называемые single rooms, они обычно меньше стандартных, но это способ попасть в интересные места за меньшие деньги. Следует иметь в виду, что отели не всегда указывают такие комнаты на своих веб-сайтах.

Отследите свои прогулки

LiveTrekker - бесплатное приложение для путешественников, позволяющее отследить ваши перемещения. Отправьтесь на прогулку на весь день, а LiveTrekker прочертит линию по улицам, через сады и музеи, которые вы посетите, создавая подробную масштабируемую карту. Вам не нужно ничего делать или подключаться к Wi-Fi. Просто нажмите «Пуск» перед тем, как отправиться, и приложение позаботится обо всем остальном. В конце дня вы сможете увидеть красивую карту мест, где вы побывали.

Отправьтесь в тур

Компании аудиотуров предлагают пешеходные экскурсии по разным городам мира. Например, в Париже можно присоединиться к путешествию по Сен-Жермен-де-Пре под названием Золотой век афроамериканских писателей. Не хотите ходить с толпой – освойте один из одиночных пешеходных маршрутов, включающих карты, багажные трансферы, завтраки.

Практикуйте местный язык

Используйте различные программы и приложения (например, Duolingo), которые превращают изучение языка в игру. Полученные знания, несомненно, пригодятся вам, когда придется объясняться с местными жителями или делать покупки в локальных магазинах.

Фото: Unsplash

Установите приложение-переводчик

С помощью приложения Google Translate вы сможете разговаривать с японскими таксистами и заказывать обед на итальянском языке, даже если вы не говорите ни на одном из этих языков. Нынешние переводчики предлагают расширенные возможности, которые позволяют переводить тексты в режиме live.

Встречайтесь с другими путешественниками-одиночками

Все большее количество туристических компаний предлагают частные экскурсии или туры для людей, которые предпочитают путешествовать сами. Они также отмечают, что количество таких путешественников неуклонно растет. Поэтому все чаще можно увидеть предложения индивидуальных туров в небанальные места вроде Марокко или Бали.

Заказывайте еду у местных хозяев

Существуют приложения и веб-сайты, такие как EatWith, Withlocals и Feastly, которые позволяют заказывать еду у местных хозяев. Сходите на местные рынки, купите локальных продуктов, чтобы еще больше почувствовать жизнь страны, в которой находитесь.

Наслаждайтесь моментом

Страдаете от цифровой зависимости? Специальные приложения блокируют веб-сайты и приложения на ваших смартфонах, планшетах и компьютерах, чтобы помочь вам оставаться в реальности и сфокусированными на впечатлениях.

Фото: Unsplash

Узнайте о местных обычаях и законах

Перед отправлением в какую-либо страну, ознакомьтесь с ее правилами и порядками. Существуют страны, в которых предусмотрена уголовная ответственность за привычные для большей части мира вещи. Изучите местные обычаи, чтобы быть готовыми к месту, в котором окажетесь.

Оставайтесь в безопасности

Узнайте контакты посольства или консульства вашей родной страны в стране, в которой путешествуете, чтобы иметь возможность связаться с ними в случае чрезвычайной ситуации. Также, ограничивая пребывание и публикации в социальных сетях, всегда сообщайте близким о своем месте пребывания, перемещениях и отелях, в которых останавливаетесь.

