Турция и Затока. Какие места для отдыха ищут украинцы

Чаще всего украинцы интересуются отдыхом в Турции

Компания Google проанализировала поисковые запросы украинских пользователей со словами “отдых в.../відпочинок в...” за последние три месяца и выяснила, какими странами и курортами чаще всего интересуются украинцы.

Так, для отдыха за границей у украинцев самым популярным направлением который год остается Турция.

One Istanbul day #istanbul Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 11 Бер 2018 р. о 7:32 PDT

В целом, с прошлого года первая тройка не изменилась - на втором месте Египет, а на третьем - Болгария.

При этом впервые в Топ 10 такие экзотические направления, как Бали и Таиланд.

В целом десятка зарубежных направлений для отпуска, по мнению украинских пользователей Google, выглядит так:

Турция Египет Болгария Грузия Бали (Индонезия) Кипр Греция Тунис Хорватия Таиланд

Как подтверждает количество запросов, украинские курорты также не теряют свою популярность. В этом году пользователи Google Украина чаще всего искали отдых в Затоке, Бердянске и Одессе.

А полностью первая десятка популярных направлений для отдыха в Украине такова:

Затока Бердянск Одесса Карпаты Кирилловка Крым Геническ Скадовск Счастливцево Железный Порт

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