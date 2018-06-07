Турция и Затока. Какие места для отдыха ищут украинцы

Компания Google проанализировала поисковые запросы украинских пользователей со словами “отдых в.../відпочинок в...” за последние три месяца и выяснила, какими странами и курортами чаще всего интересуются украинцы.
Так, для отдыха за границей у украинцев самым популярным направлением который год остается Турция.
В целом, с прошлого года первая тройка не изменилась - на втором месте Египет, а на третьем - Болгария.
При этом впервые в Топ 10 такие экзотические направления, как Бали и Таиланд.
В целом десятка зарубежных направлений для отпуска, по мнению украинских пользователей Google, выглядит так:
- Турция
- Египет
- Болгария
- Грузия
- Бали (Индонезия)
- Кипр
- Греция
- Тунис
- Хорватия
- Таиланд
Как подтверждает количество запросов, украинские курорты также не теряют свою популярность. В этом году пользователи Google Украина чаще всего искали отдых в Затоке, Бердянске и Одессе.
А полностью первая десятка популярных направлений для отдыха в Украине такова:
- Затока
- Бердянск
- Одесса
- Карпаты
- Кирилловка
- Крым
- Геническ
- Скадовск
- Счастливцево
- Железный Порт
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