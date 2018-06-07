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Турция и Затока. Какие места для отдыха ищут украинцы

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Чаще всего украинцы интересуются отдыхом в Турции
Фото: Cycling Man / Flickr

Чаще всего украинцы интересуются отдыхом в Турции

Компания Google проанализировала поисковые запросы украинских пользователей со словами “отдых в.../відпочинок в...” за последние три месяца и выяснила, какими странами и курортами чаще всего интересуются украинцы.

Так, для отдыха за границей у украинцев самым популярным направлением который год остается Турция.

 

One Istanbul day #istanbul

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 

В целом, с прошлого года первая тройка не изменилась - на втором месте Египет, а на третьем - Болгария.

При этом впервые в Топ 10 такие экзотические направления, как Бали и Таиланд. 

В целом десятка зарубежных направлений для отпуска, по мнению украинских пользователей Google, выглядит так:

  1.     Турция
  2.     Египет
  3.     Болгария
  4.     Грузия
  5.     Бали (Индонезия)
  6.     Кипр
  7.     Греция
  8.     Тунис
  9.     Хорватия
  10.     Таиланд 

 

Как подтверждает количество запросов, украинские курорты также не теряют свою популярность. В этом году пользователи Google Украина чаще всего искали отдых в Затоке, Бердянске и Одессе.

 

 

А полностью первая десятка популярных направлений для отдыха в Украине такова:

  1.     Затока
  2.     Бердянск
  3.     Одесса
  4.     Карпаты
  5.     Кирилловка
  6.     Крым
  7.     Геническ
  8.     Скадовск
  9.     Счастливцево
  10.     Железный Порт

 

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