Восточные храмы и европейские площади. TripAdvisor назвал 25 лучших достопримечательностей мира

Сервис для путешественников TripAdvisor опубликовал список самых популярных туристических достопримечательностей мира.

В рейтинг вошли 25 локаций, которые пользователи сервиса за последний год оценили выше всего. На первом месте в списке самых выдающихся достопримечательностей мира оказался индуистский храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже, вторую позицию занимает Площадь Испании в Севилье, а замыкает тройку лидеров мечеть шейха Зайда в Абу-Даби, ОАЭ.

Также в списке оказались и более привычные туристические места, такие как Тадж-Махал, Здание венгерского парламента, Собор Парижской Богоматери, Эйфелева башня, Лондонский Тауэр и Афинский Акрополь.

Топ-25 лучших достопримечательностей мира выглядит так:

1. Ангкор-Ват, Камбоджа

Допис, поширений Sissi (@sissi_jan) 29 Тра 2018 р. о 4:55 PDT

2. Площадь Испании, Севилья, Испания

3. Мечеть шейха Зайда, Абу-Даби, ОАЭ

4. Собор Святого Петра, Ватикан

5. Мескита, или Кордовская соборная мечеть, Андалусия, Испания

6. Тадж-Махал, Индия

Допис, поширений ????????????DIVINE.WORLDPLACES ???????????? (@divine.worldplaces) 28 Тра 2018 р. о 9:12 PDT

7. Миланский собор, Милан, Италия

8. Остров Алькатрас, Сан-Франциско, США

9. Мост Золотые Ворота, Сан-Франциско, США

10. Здание венгерского парламента, Будапешт, Венгрия

11. Староместская площадь, Прага, Чехия

Допис, поширений Rebekah Coopman (@bee_coops) 28 Тра 2018 р. о 11:32 PDT

12. Собор Парижской Богоматери, Париж, Франция

13. Статуя Христа-Искупителя, Рио-де-Жанейро, Бразилия

14. Эйфелева башня, Париж, Франция

15. Лондонский Тауэр, Лондон, Великобритания

16. Акрополь, Афины, Греция

Допис, поширений greeceTravel (@insta.gr.travel) 13 Тра 2018 р. о 10:08 PDT

17. Храм Лежащего Будды (Ват Пхо), Бангкок, Таиланд

18. Участок Великой Китайской стены Мутяньюй, Пекин, Китай

19. Бурдж-Халифа, Дубай, ОАЭ

20. Сиднейский оперный театр, Сидней, Австралия

21. Мачу-Пикчу, Перу

Допис, поширений Andrea Ramos (@andrearamos9782) 29 Тра 2018 р. о 10:15 PDT

22. Книжный магазин El Ateneo Grand Splendid, Буэнос-Айрес, Аргентина

23. Собор Монреальской Богоматери, Монреаль, Канада

24. Храм Фушими Инари Тайши, Киото, Япония

25. Пагода Шведагон, Янгон, Мьянма

Допис, поширений Brigcso (@brigcso) 30 Тра 2018 р. о 12:13 PDT

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram