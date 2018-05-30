Восточные храмы и европейские площади. TripAdvisor назвал 25 лучших достопримечательностей мира

Сервис для путешественников TripAdvisor опубликовал список самых популярных туристических достопримечательностей мира.
В рейтинг вошли 25 локаций, которые пользователи сервиса за последний год оценили выше всего. На первом месте в списке самых выдающихся достопримечательностей мира оказался индуистский храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже, вторую позицию занимает Площадь Испании в Севилье, а замыкает тройку лидеров мечеть шейха Зайда в Абу-Даби, ОАЭ.
Также в списке оказались и более привычные туристические места, такие как Тадж-Махал, Здание венгерского парламента, Собор Парижской Богоматери, Эйфелева башня, Лондонский Тауэр и Афинский Акрополь.
Топ-25 лучших достопримечательностей мира выглядит так:
1. Ангкор-Ват, Камбоджа
2. Площадь Испании, Севилья, Испания
3. Мечеть шейха Зайда, Абу-Даби, ОАЭ
4. Собор Святого Петра, Ватикан
5. Мескита, или Кордовская соборная мечеть, Андалусия, Испания
6. Тадж-Махал, Индия
7. Миланский собор, Милан, Италия
8. Остров Алькатрас, Сан-Франциско, США
9. Мост Золотые Ворота, Сан-Франциско, США
10. Здание венгерского парламента, Будапешт, Венгрия
11. Староместская площадь, Прага, Чехия
12. Собор Парижской Богоматери, Париж, Франция
13. Статуя Христа-Искупителя, Рио-де-Жанейро, Бразилия
14. Эйфелева башня, Париж, Франция
15. Лондонский Тауэр, Лондон, Великобритания
16. Акрополь, Афины, Греция
17. Храм Лежащего Будды (Ват Пхо), Бангкок, Таиланд
18. Участок Великой Китайской стены Мутяньюй, Пекин, Китай
19. Бурдж-Халифа, Дубай, ОАЭ
20. Сиднейский оперный театр, Сидней, Австралия
21. Мачу-Пикчу, Перу
22. Книжный магазин El Ateneo Grand Splendid, Буэнос-Айрес, Аргентина
23. Собор Монреальской Богоматери, Монреаль, Канада
24. Храм Фушими Инари Тайши, Киото, Япония
25. Пагода Шведагон, Янгон, Мьянма
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