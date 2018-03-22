Тревел-романтика. Опубликован рейтинг самых популярных мест в мире для предложения руки и сердца

Британский свадебный портал Hitched определил самые популярные места в мире для предложения руки и сердца.

Рейтинг был составлен по результатам анализа геоданных постов с хэштегом #engaged в фотоприложении Instagram, пишет Independent. В результате выяснилось, что самым популярным местом для помолвки является Диснейленд в Париже.

На втором месте расположилось Волшебное королевство Уолта Диснея во Флориде, а третье место занял живописный Сентенниал парк в Сиднее, Австралия.

Примечательно, что одно из самых романтичных мест в мире, Эйфелева башня, заняла в рейтинге лишь четвертую позицию, в то время как Эмпайр-стейт-билдинг, где предложения руки и сердца делали даже знаменитостям, и вовсе не был представлен в списке.

10 самых популярных мест в мире для предложения руки и сердца

Диснейленд в Париже

Публикация от @disneyweddings 9 Дек 2017 в 10:25 PST

Волшебное королевство Уолта Диснея во Флориде

Публикация от Disney Weddings + Proposals (@disneyweddingsandproposals) 21 Мар 2018 в 8:20 PDT

Сентенниал парк в Сиднее

Публикация от Kelsey (@kelsey_lifestyle_co) 7 Мар 2018 в 12:22 PST

Эйфелева башня в Париже

Публикация от Corrina | Styled In Sequins (@styledinsequins) 16 Авг 2015 в 1:13 PDT

Знак Голливуда в Лос-Анджелесе

Публикация от Andrew Mason | Photography (@andrewmvson) 21 Мар 2018 в 10:56 PDT

Центральный парк и Бруклинский мост в Нью-Йорке

Публикация от Michelle Chang (@michellechang.photo) 22 Мар 2018 в 9:14 PDT

Ниагарский водопад, Онтарио

Публикация от Luna (@_____l._u._n._a_____) 22 Мар 2018 в 6:01 PDT

Тематический парк Уолта Диснея Epcot во Флориде

Публикация от Crystal Marie (@leotascrystalball) 20 Мар 2018 в 7:44 PDT

Биг Бэар Лейк в Калифорнии

Публикация от Amber Smith (@amberlynnftw) 21 Мар 2018 в 10:18 PDT

Пляж Бонди в Сиднее

Публикация от Nina | yourockmylife.com (@ninawro) 21 Мар 2018 в 3:46 PDT

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