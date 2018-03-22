Тревел-романтика. Опубликован рейтинг самых популярных мест в мире для предложения руки и сердца

Британский свадебный портал Hitched определил самые популярные места в мире для предложения руки и сердца.
Рейтинг был составлен по результатам анализа геоданных постов с хэштегом #engaged в фотоприложении Instagram, пишет Independent. В результате выяснилось, что самым популярным местом для помолвки является Диснейленд в Париже.
На втором месте расположилось Волшебное королевство Уолта Диснея во Флориде, а третье место занял живописный Сентенниал парк в Сиднее, Австралия.
Примечательно, что одно из самых романтичных мест в мире, Эйфелева башня, заняла в рейтинге лишь четвертую позицию, в то время как Эмпайр-стейт-билдинг, где предложения руки и сердца делали даже знаменитостям, и вовсе не был представлен в списке.
10 самых популярных мест в мире для предложения руки и сердца
Диснейленд в Париже
Волшебное королевство Уолта Диснея во Флориде
Сентенниал парк в Сиднее
Эйфелева башня в Париже
Знак Голливуда в Лос-Анджелесе
Центральный парк и Бруклинский мост в Нью-Йорке
Ниагарский водопад, Онтарио
Тематический парк Уолта Диснея Epcot во Флориде
Биг Бэар Лейк в Калифорнии
Пляж Бонди в Сиднее
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