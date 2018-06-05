На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Срочно в Instagram! 10 самых красивых хостелов мира

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Хостел 99 Surf Lodge в Никарагуа
© 99 Surf Lodge

Хостел 99 Surf Lodge в Никарагуа

С каждым годом среди путешественников все более популярными становятся хостелы. Многие из нас считают, что дешевые гостиницы, больше напоминающие общежития, не могут быть комфортными и стильными. Но это совсем не так.

Портал Hostelworld представил подборку из 10 самых красивых хостелов мира, где можно не только бюджетно и весело отдохнуть, но и сделать потрясающие снимки для Instagram. Лучшие хостелы для того, чтобы сделать фото, были определены на основе оценок путешественников на сайте Hostelworld.

Топ-10 самых фотогеничных хостелов мира:

1. The Farm Hostel, Чангу, Бали 

2. Rodamon Riad, Марракеш, Марокко

 3. Abbey Court, Дублин, Ирландия

 4. Central Backpackers Hostel, Катба, Вьетнам

 5. Discovery Hostel, Рио-де-Жанейро, Бразилия

 6. Away With the Fairies Hostel, Хогсбэк, ЮАР

 7. 99 Surf Lodge, Тола, Никарагуа

 8. Santos Express Train Lodge, Мосселбай, ЮАР

 9. Outpost beach hostel, Эль-Нидо, Филиппины 

10. Bambuda Lodge, Бокас-дель-Торо, Панама

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове