Срочно в Instagram! 10 самых красивых хостелов мира

С каждым годом среди путешественников все более популярными становятся хостелы. Многие из нас считают, что дешевые гостиницы, больше напоминающие общежития, не могут быть комфортными и стильными. Но это совсем не так.
Портал Hostelworld представил подборку из 10 самых красивых хостелов мира, где можно не только бюджетно и весело отдохнуть, но и сделать потрясающие снимки для Instagram. Лучшие хостелы для того, чтобы сделать фото, были определены на основе оценок путешественников на сайте Hostelworld.
Топ-10 самых фотогеничных хостелов мира:
1. The Farm Hostel, Чангу, Бали
2. Rodamon Riad, Марракеш, Марокко
3. Abbey Court, Дублин, Ирландия
4. Central Backpackers Hostel, Катба, Вьетнам
5. Discovery Hostel, Рио-де-Жанейро, Бразилия
6. Away With the Fairies Hostel, Хогсбэк, ЮАР
7. 99 Surf Lodge, Тола, Никарагуа
8. Santos Express Train Lodge, Мосселбай, ЮАР
9. Outpost beach hostel, Эль-Нидо, Филиппины
10. Bambuda Lodge, Бокас-дель-Торо, Панама
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