Срочно в Instagram! 10 самых красивых хостелов мира

С каждым годом среди путешественников все более популярными становятся хостелы. Многие из нас считают, что дешевые гостиницы, больше напоминающие общежития, не могут быть комфортными и стильными. Но это совсем не так.

Портал Hostelworld представил подборку из 10 самых красивых хостелов мира, где можно не только бюджетно и весело отдохнуть, но и сделать потрясающие снимки для Instagram. Лучшие хостелы для того, чтобы сделать фото, были определены на основе оценок путешественников на сайте Hostelworld.

Топ-10 самых фотогеничных хостелов мира:

1. The Farm Hostel, Чангу, Бали

Допис, поширений The Farm Hostel Canggu (@thefarmhostel) 17 Січ 2018 р. о 4:10 PST

2. Rodamon Riad, Марракеш, Марокко

Допис, поширений Charlotte Hilton (@charlie_hi) 4 Чер 2018 р. о 1:36 PDT

3. Abbey Court, Дублин, Ирландия

Допис, поширений Hostelworld - Hostels & Travel (@hostelworld) 11 Сер 2017 р. о 8:58 PDT

4. Central Backpackers Hostel, Катба, Вьетнам

Допис, поширений Linsey (@linsey_vi) 5 Лис 2017 р. о 11:40 PST

5. Discovery Hostel, Рио-де-Жанейро, Бразилия

Допис, поширений Hostelworld - Hostels & Travel (@hostelworld) 28 Січ 2018 р. о 9:32 PST

6. Away With the Fairies Hostel, Хогсбэк, ЮАР

Допис, поширений South African Tourism (@meetsouthafrica) 11 Лип 2016 р. о 10:18 PDT

7. 99 Surf Lodge, Тола, Никарагуа

Допис, поширений 99 SURF LODGE (@99surflodge) 22 Лип 2017 р. о 12:04 PDT

8. Santos Express Train Lodge, Мосселбай, ЮАР

Допис, поширений Дарья ♥️ Казань ????Kazan (@shilodaria) 22 Кві 2018 р. о 7:26 PDT

9. Outpost beach hostel, Эль-Нидо, Филиппины

Допис, поширений Outpost Beach Hostel ???????? (@outpost_beach_hostel_) 17 Січ 2017 р. о 9:57 PST

10. Bambuda Lodge, Бокас-дель-Торо, Панама

Допис, поширений PanamaGram (@panamagram) 31 Тра 2018 р. о 7:07 PDT

