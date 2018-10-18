2400 пассажиров и идентичный интерьер. Реплика корабля Титаник отправится в двухнедельный круиз из Дубая

Титаник потерпел крушение в 1912 году, унеся жизни 1500 человек

Реплика известного пассажирского корабля Титаник, который столкнулся с айсбергом и утонул в 1912 году, отправится в свой первый двухнедельный рейс из Дубая в 2022 году.

На корабле будут столовые, каюты, бальный зал и гранд-лестница, идентичные тем, которые были на оригинальном судне, пишет Time Out Dubai.

Кроме того, реплика будет оснащена копией двигателя затонувшего корабля, ставшего причиной гибели более 1500 человек – пассажиров и экипажа.

Концепт дизайна. Фото: Titanic II / Facebook

Корабль будет находиться в собственности компании Blue Star Line и будет выполнять еженедельные рейсы из Великобритании в Нью-Йорк.

Однако, по словам австралийского миллиардера Клайва Палмера, который финансирует проект стоимостью 500 млн долларов, первое плавание запланировано из Дубая.

"После круиза с судостроительной верфи в Сингапур мы предложим двухнедельный первый рейс из Дубая в Саутгемптон", - рассказал Палмер.

Концепт дизайна. Фото: Titanic II / Facebook

Blue Star Line воссоздаст уникальный опыт путешествия на Титанике, предоставив пассажирам корабль с такими же интерьерами и кабинами, как и у оригинального судна. В то же время в реплике будут воплощены современные средства безопасности, навигации и последние технологии.

Концепт дизайна. Фото: Titanic II / Facebook

Корабль будет спущен на воду в 2022 году - ровно через 110 лет после того, как оригинальный Титаник отправился в свое первое плаванье из Саутгемптона.

На борту нового корабля будут находиться 2400 пассажиров и 900 членов экипажа.

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