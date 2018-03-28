Рейтинг самых бюджетных городов Европы для путешественников: Киев проигнорировали, а Стокгольм подешевел

Обнародован рейтинг самых бюджетных городов Европы для путешественников в 2018 году по версии британской компании Post Office Travel Money.

Список публикуется ежегодно в рамках исследования City Costs Barometer, которое определяет среднюю стоимость тура на уикенд в европейские города без визы.

В частности, каждое направление оценивается по 5 основным параметрам: проезд, включая стоимость трансфера из аэропорта до центра города на автобусе или поезде; питание, включая ужин на двоих, с тремя блюдами и бутылкой вина в местном ресторане; напитки, включая чашку кофе, бутылку колы или вина; экскурсии, а также жилье, подразумевая стоимость двух ночей в номере трехзвездочного отеля на двоих.

В этом году в списке лидируют Краков в Польше и Вильнюс в Литве. В десятку самых бюджетных городов Европы 2018 года также вошла Москва, которая не была представлена в прошлогоднем рейтинге.

В сравнении с прошлогодним рейтингом, наибольшее снижение цен по пяти ключевым параметрам отмечено в Стокгольме. Теперь стоимость тура выходного дня в столицу Швеции обойдется европейцам на 15 процентов дешевле, чем прошлой весной. Как и в прошлом году, Киев не представлен в исследовании City Costs Barometer.

Топ-10 самых бюджетных городов Европы для путешественников в 2018 году выглядит следующим образом:

1. Краков, Польша

Средняя стоимость тура на уикенд: $232.62

Публикация от The Best Krakow Places (@krakowplaces) 23 Июн 2017 в 7:50 PDT

2. Вильнюс, Литва

Средняя стоимость тура на уикенд: $233.65

Публикация от Vilnius, Lithuania. (@vilniusofficial) 23 Сен 2015 в 4:39 PDT

3. Рига, Латвия

Средняя стоимость тура на уикенд: $243.03

Публикация от Visit Riga, Latvia (@visitriga) 27 Ноя 2017 в 11:10 PST

4. Варшава, Польша

Средняя стоимость тура на уикенд: $254.83

Публикация от Fall in love with Warsaw (@fall_in_love_with_warsaw) 17 Фев 2018 в 11:13 PST

5. Будапешт, Венгрия

Средняя стоимость тура на уикенд: $259.03

Публикация от Budapest (@budapest_hungary) 26 Мар 2018 в 12:31 PDT

6. Москва, Россия

Средняя стоимость тура на уикенд: $281.80

7. Прага, Чехия

Средняя стоимость тура на уикенд: $282.11

Публикация от City of Prague (@cityofprague) 31 Янв 2018 в 2:22 PST

8. Афины, Греция

Средняя стоимость тура на уикенд: $282.90

Публикация от (@___audriana) 28 Мар 2018 в 4:16 PDT

9. Лиссабон, Португалия

Средняя стоимость тура на уикенд: $294.80

Публикация от Lisboa Live Portugal (@lisboalive) 18 Дек 2017 в 9:23 PST

10. Лилль, Франция

Средняя стоимость тура на уикенд: $294.94

Публикация от ???????? Lille - France (@lillemaville) 21 Мар 2018 в 12:18 PDT

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