Рейтинг самых бюджетных городов Европы для путешественников: Киев проигнорировали, а Стокгольм подешевел

Обнародован рейтинг самых бюджетных городов Европы для путешественников в 2018 году по версии британской компании Post Office Travel Money.
Список публикуется ежегодно в рамках исследования City Costs Barometer, которое определяет среднюю стоимость тура на уикенд в европейские города без визы.
В частности, каждое направление оценивается по 5 основным параметрам: проезд, включая стоимость трансфера из аэропорта до центра города на автобусе или поезде; питание, включая ужин на двоих, с тремя блюдами и бутылкой вина в местном ресторане; напитки, включая чашку кофе, бутылку колы или вина; экскурсии, а также жилье, подразумевая стоимость двух ночей в номере трехзвездочного отеля на двоих.
В этом году в списке лидируют Краков в Польше и Вильнюс в Литве. В десятку самых бюджетных городов Европы 2018 года также вошла Москва, которая не была представлена в прошлогоднем рейтинге.
В сравнении с прошлогодним рейтингом, наибольшее снижение цен по пяти ключевым параметрам отмечено в Стокгольме. Теперь стоимость тура выходного дня в столицу Швеции обойдется европейцам на 15 процентов дешевле, чем прошлой весной. Как и в прошлом году, Киев не представлен в исследовании City Costs Barometer.
Топ-10 самых бюджетных городов Европы для путешественников в 2018 году выглядит следующим образом:
1. Краков, Польша
Средняя стоимость тура на уикенд: $232.62
2. Вильнюс, Литва
Средняя стоимость тура на уикенд: $233.65
3. Рига, Латвия
Средняя стоимость тура на уикенд: $243.03
4. Варшава, Польша
Средняя стоимость тура на уикенд: $254.83
5. Будапешт, Венгрия
Средняя стоимость тура на уикенд: $259.03
6. Москва, Россия
Средняя стоимость тура на уикенд: $281.80
7. Прага, Чехия
Средняя стоимость тура на уикенд: $282.11
8. Афины, Греция
Средняя стоимость тура на уикенд: $282.90
9. Лиссабон, Португалия
Средняя стоимость тура на уикенд: $294.80
10. Лилль, Франция
Средняя стоимость тура на уикенд: $294.94
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