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"Порвала все мои стереотипы". Ведущий программы путешествий Дмитрий Комаров рассказал, чем его поразила Бразилия

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Бразилия "порвала все стереотипы" Дмитрия Комарова
Фото: Наталья Кравчук / НВ

Бразилия "порвала все стереотипы" Дмитрия Комарова

Ведущий популярной украинской программы Мир наизнанку Дмитрий Комаров рассказал о том, чем его удивила Бразилия, со съемок в которой он только что вернулся в Украину.

"Она порвала все мои стереотипы. Восемь лет только съемок программы (а путешествую я гораздо дольше) - честно говоря, конечно, с таким режимом жизни перестаешь удивляться и привыкаешь ко многим шокирующим вещам. Но Бразилия разорвала все стереотипы, я бы даже сказал, что это три страны в одной", - отметил он в эфире Радио НВ.

По его словам, первая "страна в стране" - роскошная Бразилия, где живет много миллионеров в дорогих фазендах. А "вторая Бразилия" представляет собой нищую и бедную страну, где большая часть местного населения живет в де-факто не контролирующихся правительством и полицией районах - фавелах, которыми фактически управляет наркомафия.

"Третья - это дикая Бразилия, это Амазония. Это Манаус и тысячи километров вокруг девственного леса - тропического и непроходимого. Его называют легкими планеты, он помогает 20% кислорода появляться на свет. Есть даже такая шутка: сделайте глубокий вдох, и даже находясь в Украине вы почувствуете чуть-чуть амазонского кислорода", - рассказал путешественник.

Напомним, что ранее Дмитрий Комаров поделился секретом, каким образом ему удается провозить сало контрабандой через таможни различных стран, чтобы потом преподнести его в качестве подарка иностранцам. 

Журнал Новое Время №38

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