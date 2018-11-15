Пхукет становится ближе к Киеву с прямым рейсом от ANEX TOUR

ANEX TOUR запускает первое в Украине прямое чартерное авиасообщение между Киевом и о. Пхукет

Киев, 25 октября 2018 года

Компания ANEX TOUR объявила о запуске первого в Украине прямого чартерного авиасообщения между Киевом и о. Пхукет (Таиланд).

Прямые рейсы на крыльях авиакомпании Azur Air, принадлежащей туристическому оператору ANEX TOUR, стартуют уже 26 октября.

«Каждые 11 дней авиакомпания «Azur Air Ukraine» будет выполнять прямые чартерные рейсы Киев-Пхукет на самолете Boeing 767-300 вместимостью 330 кресел, – сообщил Генеральный директор ООО «ТК Анекс Тур» в Украине – Илькер Адигюзель. – Таким образом, украинские туристы смогут с максимальным комфортом и с минимальными затратами времени путешествовать из Киева в Пхукет, где их ждет настоящий туристический рай с романтическими тропическими островами и пляжами, многочисленными отелями и ресторанами».

«Мы ожидаем увеличения количества украинских отдыхающих на Пхукете в этом туристическом сезоне благодаря прямой чартерной программе ANEX TOUR. Думаю, особенно эта новость порадует семьи с маленькими детьми, которые раньше часто воздерживались от путешествий на тайские острова из-за отсутствия прямого авиасообщения», – прокомментировал Николас Димитрофф, Глава Представительства Туристического УправленияТаиланда (ТАТ) в Украине.





О компании ANEX TOUR

Компания ANEX TOUR – лидер на украинском туристическом рынке по организации отдыха на курортах Турции, Египта, Испании, Болгарии, Андорры, Туниса, Греции, Кипра. В 2018 году компании исполнилось 13 лет.

Сегодня в Украине успешно работает 6 офисов ANEX TOUR. Авиарейсы на все курорты компания выполняет практически из всех крупнейших городов Украины. Количество авиарейсов ANEX TOUR и, соответственно, поток туристов увеличиваются с каждым сезоном.

В 2018 году в ассортимент компании были добавлены экзотические направления, такие как Таиланд, Доминиканская республика, Шри – Ланка.

Мы помогаем людям путешествовать легко и дарим главную радость – открытия. Мы работаем для клиентов и стремимся сделать качественный отдых доступным каждому.





Выездной туризм в Таиланд (по данным ТАТ):

· Почти 61 тысяча украинских туристов посетили Таиланд в 2017 году, что позволило Украине выйти на 2-е место в Центральной и Восточной Европе по количеству поездок в Таиланд, уступив только Польше.

· Ожидается, что в 2018 году Таиланд посетят 70 тысяч украинцев.

· Украинцы – лидеры в мире по продолжительности поездок в Таиланд: в 2017 году средняя продолжительность одной поездки составила почти 22 дня.

· С целью развития туризма в Таиланд из стран Центральной и Восточной Европы, включая Украину, ТАТ открыл региональное представительство в Праге в сентябре 2015, а затем и украинское представительство в Киеве в феврале 2017 года.

· Основная задача украинского офиса ТАТ – сотрудничество с национальными и международными партнерами (туроператорами, авиалиниями и т.п.) для разработки новых продуктов и проведения промо активностей, которые будут максимально учитывать интересы и предпочтения украинских путешественников в Таиланд.

· Более 35 миллионов туристов со всего мира посетили Таиланд в 2017 году, что принесло этой стране 57,5 млн долларов США дохода. Таким образом, Таиланд занял 4 место в мире по доходам от туризма (после США, Испании и Франции).