От монументальных замков до тихих водопадов. Шесть мест, которые стоит посетить в Киеве

Киев – одна из самых интересных европейских столиц. В этом городе есть на что посмотреть как туристам, так и местным жителям.

Украинская столица славится величественной архитектурой, живописными пейзажами, уютными скверами и атмосферными двориками. НВ решило перечислить шесть киевских мест, которые обязательно стоит посетить.

Замок Барона

Дом, который находится в самом начале улицы Ярославов Вал, ошибочно называют замком барона Штейнгеля. На самом деле это готическое здание, построенное архитектором Николаем Добачевским, принадлежало польскому помещику Михаилу Подгорскому.

В любом случае, отстроенный в конце XIX века и сохранившийся до наших дней замок стоит увидеть собственными глазами. Фасад здания украшен скульптурами мистических животных. Строение кажется одновременно и мрачным, и романтичным, и загадочным.

© Alexey Krivonos

Воздвиженка

Воздвиженка представляет собой элитный жилой микрорайон, расположенный между Андреевским спуском и улицей Верхний Вал. Этот настоящий сказочный городок с разноцветными зданиями и причудливым архитектурным стилем занял почетное место в историческом центре столицы. Посетить это место стоит каждому.

© wikipedia.org

Лысая гора

От этой местности буквально веет мистической энергетикой. Во времена Киевской Руси здесь проводились языческие обряды, позже здесь была обустроена подземная оборонная крепость, и сегодня люди продолжают приходить сюда в поисках истины. Являясь самым таинственным природным парком Киева, Лысая гора не перестает быть популярной туристической точкой.

Гора находится на Лысогорском спуске недалеко от станции метро Выдубичи.

© zametkin.kiev.ua

Сквер Гейдара Алиева

Проходя по улице Глыбочицкой, сложно не заметить величественный парк имени Гейдара Алиева. Сквер был открыт три года назад в честь 90-летия со Дня рождения азербайджанского лидера. В композиции сквера – огромный фонтан-водопад в форме каскадного, мозаичного восточного ковра, многочисленные клумбы и аккуратные лавочки.

© srgktk.livejournal.com

Киевский водопад

Замечательный водопад находится на территории ТЭЦ-5 в урочище Покол, между Лысой горой и исторической местностью Корчеватое. Добраться до живописного источника можно пешком от метро Выдубичи. Пройдя вдоль Столичного шоссе и увидев длинный зеленый забор, нужно зайти на территорию урочища и пройти мимо канала.

© bunilin.livejournal.com

Обзорная площадка на 270 градусов

Холмистый рельеф Киева позволяет его гостям и жителям наслаждаться удивительными природными и урбанистическими пейзажами города. Угол смотровой площадки на вершине горы Щекавица достигает 270 градусов. Отсюда открываются потрясающие виды на Оболонь, Подол, Петровку, Виноградарь, Троещину и Березняки.

© zametkin.kiev.ua

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