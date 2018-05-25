От монументальных замков до тихих водопадов. Шесть мест, которые стоит посетить в Киеве

Киев – одна из самых интересных европейских столиц. В этом городе есть на что посмотреть как туристам, так и местным жителям.
Украинская столица славится величественной архитектурой, живописными пейзажами, уютными скверами и атмосферными двориками. НВ решило перечислить шесть киевских мест, которые обязательно стоит посетить.
Замок Барона
Дом, который находится в самом начале улицы Ярославов Вал, ошибочно называют замком барона Штейнгеля. На самом деле это готическое здание, построенное архитектором Николаем Добачевским, принадлежало польскому помещику Михаилу Подгорскому.
В любом случае, отстроенный в конце XIX века и сохранившийся до наших дней замок стоит увидеть собственными глазами. Фасад здания украшен скульптурами мистических животных. Строение кажется одновременно и мрачным, и романтичным, и загадочным.
Воздвиженка
Воздвиженка представляет собой элитный жилой микрорайон, расположенный между Андреевским спуском и улицей Верхний Вал. Этот настоящий сказочный городок с разноцветными зданиями и причудливым архитектурным стилем занял почетное место в историческом центре столицы. Посетить это место стоит каждому.
Лысая гора
От этой местности буквально веет мистической энергетикой. Во времена Киевской Руси здесь проводились языческие обряды, позже здесь была обустроена подземная оборонная крепость, и сегодня люди продолжают приходить сюда в поисках истины. Являясь самым таинственным природным парком Киева, Лысая гора не перестает быть популярной туристической точкой.
Гора находится на Лысогорском спуске недалеко от станции метро Выдубичи.
Сквер Гейдара Алиева
Проходя по улице Глыбочицкой, сложно не заметить величественный парк имени Гейдара Алиева. Сквер был открыт три года назад в честь 90-летия со Дня рождения азербайджанского лидера. В композиции сквера – огромный фонтан-водопад в форме каскадного, мозаичного восточного ковра, многочисленные клумбы и аккуратные лавочки.
Киевский водопад
Замечательный водопад находится на территории ТЭЦ-5 в урочище Покол, между Лысой горой и исторической местностью Корчеватое. Добраться до живописного источника можно пешком от метро Выдубичи. Пройдя вдоль Столичного шоссе и увидев длинный зеленый забор, нужно зайти на территорию урочища и пройти мимо канала.
Обзорная площадка на 270 градусов
Холмистый рельеф Киева позволяет его гостям и жителям наслаждаться удивительными природными и урбанистическими пейзажами города. Угол смотровой площадки на вершине горы Щекавица достигает 270 градусов. Отсюда открываются потрясающие виды на Оболонь, Подол, Петровку, Виноградарь, Троещину и Березняки.
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