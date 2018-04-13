На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Определен самый популярный отель в Instagram

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Комплекс вилл Anantara Kihavah
© Anantara Kihavah

Комплекс вилл Anantara Kihavah

Портал о роскошных путешествиях Luxury Travel Advisor назвал самый популярный отель среди пользователей социальной сети Instagram.

Идеальным для того, чтобы делать на его территории красивые фото или видео для Instagram, оказался курорт Anantara Kihavah, расположенный на Мальдивах.

Комплекс Anantara Kihavah расположен на живописном острове Кихава Хуравалхи и включает 80 потрясающих вилл с соломенными крышами. Роскошные виллы стоят на нетронутом чистом пляже и вокруг потрясающей голубой лагуны.

В отеле есть подводный ресторан, посетители которого могут любоваться жизнью обитателей морских глубин прямо во время обеда или ужина. Также комплекс оснащен винным погребом, двухуровневым баром, лаунж-пространством, спа-салоном на воде и даже собственной обсерваторией.

Постояльцы Anantara Kihavah могут совершить круиз с дельфинами и поплавать с черепахами и скатами, заняться такими водными видами спорта как вейкбординг, виндсерфинг, катание на каноэ, сноркелинг и многое другое. Также к услугам гостей комплекса – теннисный корт и фитнес-центр.

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове