Определен самый популярный отель в Instagram

Портал о роскошных путешествиях Luxury Travel Advisor назвал самый популярный отель среди пользователей социальной сети Instagram.
Идеальным для того, чтобы делать на его территории красивые фото или видео для Instagram, оказался курорт Anantara Kihavah, расположенный на Мальдивах.
Комплекс Anantara Kihavah расположен на живописном острове Кихава Хуравалхи и включает 80 потрясающих вилл с соломенными крышами. Роскошные виллы стоят на нетронутом чистом пляже и вокруг потрясающей голубой лагуны.
В отеле есть подводный ресторан, посетители которого могут любоваться жизнью обитателей морских глубин прямо во время обеда или ужина. Также комплекс оснащен винным погребом, двухуровневым баром, лаунж-пространством, спа-салоном на воде и даже собственной обсерваторией.
Постояльцы Anantara Kihavah могут совершить круиз с дельфинами и поплавать с черепахами и скатами, заняться такими водными видами спорта как вейкбординг, виндсерфинг, катание на каноэ, сноркелинг и многое другое. Также к услугам гостей комплекса – теннисный корт и фитнес-центр.
Смотрите также
- В Шотландии откроют отель, где вместо воды из кранов будет течь пиво
- Обнародован рейтинг самых интересных, дружелюбных и доступных городов мира
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Комментарии
Правила комментирования