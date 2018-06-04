Названы самые влиятельные города мира в 2018 году

В рамках ежегодного доклада Global Cities Report консалтинговая компания A.T. Kearney представила рейтинг самых влиятельных городов мира в 2018 году.

Некоторые города мира влияют на мировой бизнес, политику и культуру гораздо сильнее, чем другие. В целом, аналитики A.T. Kearney изучили положение дел в 135 мегаполисах мира и определили влиятельность и авторитет каждого из них.

Для определения влиятельности городов специалисты учитыли несколько десятков различных факторов, которые можно разделить на пять основных категорий: деловой климат, человеческие ресурсы, обмен информацией, культурный уровень и вовлеченность общественности в политическую активность.

В первой тройке самых влиятельных городов мира оказались Нью-Йорк, Лондон и Париж. Предлагаем ознакомиться с 25 наиболее влиятельными мегаполисами мира в 2018 году.

Топ-25 самых влиятельных городов мира:

Нью-Йорк Лондон Париж Токио Гонконг Лос-Анджелес Сингапур Чикаго Пекин Брюссель Вашингтон Сеул Мадрид Москва Сидней Берлин Мельбурн Торонто Шанхай Сан-Франциско Вена Амстердам Барселона Бостон Буэнос-Айрес

© A.T. Kearney

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