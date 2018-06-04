На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Названы самые влиятельные города мира в 2018 году

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Самый влиятельный город мира - Нью-Йорк
© Unsplash

Самый влиятельный город мира - Нью-Йорк

В рамках ежегодного доклада Global Cities Report консалтинговая компания A.T. Kearney представила рейтинг самых влиятельных городов мира в 2018 году.

Некоторые города мира влияют на мировой бизнес, политику и культуру гораздо сильнее, чем другие. В целом, аналитики A.T. Kearney изучили положение дел в 135 мегаполисах мира и определили влиятельность и авторитет каждого из них.

Для определения влиятельности городов специалисты учитыли несколько десятков различных факторов, которые можно разделить на пять основных категорий: деловой климат, человеческие ресурсы, обмен информацией, культурный уровень и вовлеченность общественности в политическую активность.

В первой тройке самых влиятельных городов мира оказались Нью-Йорк, Лондон и Париж. Предлагаем ознакомиться с 25 наиболее влиятельными мегаполисами мира в 2018 году.

Топ-25 самых влиятельных городов мира:

  1. Нью-Йорк
  2. Лондон
  3. Париж
  4. Токио
  5. Гонконг
  6. Лос-Анджелес
  7. Сингапур
  8. Чикаго
  9. Пекин
  10. Брюссель
  11. Вашингтон
  12. Сеул
  13. Мадрид
  14. Москва
  15. Сидней
  16. Берлин
  17. Мельбурн
  18. Торонто
  19. Шанхай
  20. Сан-Франциско
  21. Вена
  22. Амстердам
  23. Барселона
  24. Бостон
  25. Буэнос-Айрес

© A.T. Kearney

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове