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Названы самые дешевые туристические направления для романтического отдыха

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Чтобы зарядиться романтикой и позитивом, не всегда нужны большие деньги
Фото: Unsplash

Чтобы зарядиться романтикой и позитивом, не всегда нужны большие деньги

Тревел-эксперты определили самые достуные направления мира для романтического отдыха. Об этом сообщает Business Insider

Сравнив цены на трехразовое питание на двоих с бутылкой домашнего вина, чашку кофе, бутылку местного пива, баночку кока-колы, бокал вина, бутылку простой воды, солнцезащитный крем и средство от насекомых в 42 туристических направлениях мира, аналитики составили доклад Post Office Holiday Money Report, включающий рейтинг наболее бюджетных мест для отдыха вдвоем. При этом транспортные расходы и стоимость проживания не учитывались.

13 самых дешевых направлений для романтического отдыха выглядят так:

13. Момбаса, Кения – 95$ за день отдыха

  • Чашка кофе – 2,32$
  • Пиво – 3,26$
  • Кока-кола – 2,15$
  • Бокал вина – 4,64$
  • Бутылка минеральной воды – 0,71$
  • Солнцезащитный крем – 16$
  • Репеллент от насекомых – 3,23$
  • Трехразовое питание за двоих – 62,7$

12. Бали, Индонезия – 94,8$ за день отдыха

  • Чашка кофе – 2,99$
  • Пиво – 1,96$
  • Кока-кола – 0,73$
  • Бокал вина – 6,4$
  • Бутылка минеральной воды – 0,51$
  • Солнцезащитный крем – 14,69$
  • Репеллент от насекомых – 0,91$
  • Трехразовое питание за двоих – 66,6$

11. Хойан, Вьетнам – 93,71$ за день отдыха

  • Чашка кофе – 2,06$
  • Пиво – 3,1$
  • Кока-кола – 2,06$
  • Бокал вина – 7,23$
  • Бутылка минеральной воды – 0,77$
  • Солнцезащитный крем – 6,19$
  • Репеллент от насекомых – 2,58$
  • Трехразовое питание за двоих – 69,7$

10. Будапешт, Венгрия – 93,06$ за день отдыха

  • Чашка кофе – 2,2$
  • Пиво – 2,2$
  • Кока-кола – 1,76$
  • Бокал вина – 4,4$
  • Бутылка минеральной воды – 0,53$
  • Солнцезащитный крем – 13,21$
  • Репеллент от насекомых – 2,73$
  • Трехразовое питание за двоих – 66$

9. Пореч, Хорватия – 87,58$ за день отдыха

  • Чашка кофе – 2,19$
  • Пиво – 3,27$
  • Кока-кола – 2,9$
  • Бокал вина – 3,63$
  • Бутылка минеральной воды – 1,1$
  • Солнцезащитный крем – 10,9$
  • Репеллент от насекомых – 7,27$
  • Трехразовое питание за двоих – 56,33$

8. Пафос, Кипр – 82,14$ за день отдыха

  • Чашка кофе – 3,76$
  • Пиво – 3,37$
  • Кока-кола – 2,72$
  • Бокал вина – 4,14$
  • Бутылка минеральной воды – 0,37$
  • Солнцезащитный крем – 10,35$
  • Репеллент от насекомых – 8,35$
  • Трехразовое питание за двоих – 49,08$

7. Мармарис, Турция – 79,19$ за день отдыха

  • Чашка кофе – 2,06$
  • Пиво – 2,95$
  • Кока-кола – 2,06$
  • Бокал вина – 3,53$
  • Бутылка минеральной воды – 0,58$
  • Солнцезащитный крем – 10,3$
  • Репеллент от насекомых – 4,71$
  • Трехразовое питание за двоих – 53$

6. Коста-дель-Соль, Испания – 78,55$ за день отдыха

  • Чашка кофе – 1,68$
  • Пиво – 2,59$
  • Кока-кола – 1,55$
  • Бокал вина – 2,59$
  • Бутылка минеральной воды – 0,5$
  • Солнцезащитный крем – 6,4$
  • Репеллент от насекомых – 4,77$
  • Трехразовое питание за двоих – 58,47$

5. Кейптаун, ЮАР – 78,2$ за день отдыха

  • Чашка кофе – 1,96$
  • Пиво – 2,23$
  • Кока-кола – 1,52$
  • Бокал вина – 4,47$
  • Бутылка минеральной воды – 1,07$
  • Солнцезащитный крем – 11,16$
  • Репеллент от насекомых – 7,14$
  • Трехразовое питание за двоих – 48,64$

4. Прага, Чехия – 75,99$ за день отдыха

  • Чашка кофе – 2,93$
  • Пиво – 1,92$
  • Кока-кола – 2,6$
  • Бокал вина – 4,8$
  • Бутылка минеральной воды – 0,64$
  • Солнцезащитный крем – 10,92$
  • Репеллент от насекомых – 7,98$
  • Трехразовое питание за двоих – 44,2$

3. Алгарве, Португалия – 63$ за день отдыха

  • Чашка кофе – 0,91$
  • Пиво – 1,42$
  • Кока-кола – 1,68$
  • Бокал вина – 1,62$
  • Бутылка минеральной воды – 0,64$
  • Солнцезащитный крем – 6,46$
  • Репеллент от насекомых – 7,5$
  • Трехразовое питание за двоих – 42,74$

2. Токио, Япония – 61,39$ за день отдыха

Публикация от Kai (@kaitaro.k)

  • Чашка кофе – 0,98$
  • Пиво – 0,98$
  • Кока-кола – 0,78$
  • Бокал вина – 0.98$
  • Бутылка минеральной воды – 0,74$
  • Солнцезащитный крем – 6,87$
  • Репеллент от насекомых – 3,73$
  • Трехразовое питание за двоих – 46,32$

1. Солнечный Берег, Болгария – 54$ за день отдыха

  • Чашка кофе – 1,04$
  • Пиво – 1,02$
  • Кока-кола – 1,38$
  • Бокал вина – 1,72$
  • Бутылка минеральной воды – 0,56$
  • Солнцезащитный крем – 3,44$
  • Репеллент от насекомых – 3,44$
  • Трехразовое питание за двоих – 41,34$

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