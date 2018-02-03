Названы самые дешевые туристические направления для романтического отдыха

Тревел-эксперты определили самые достуные направления мира для романтического отдыха. Об этом сообщает Business Insider.
Сравнив цены на трехразовое питание на двоих с бутылкой домашнего вина, чашку кофе, бутылку местного пива, баночку кока-колы, бокал вина, бутылку простой воды, солнцезащитный крем и средство от насекомых в 42 туристических направлениях мира, аналитики составили доклад Post Office Holiday Money Report, включающий рейтинг наболее бюджетных мест для отдыха вдвоем. При этом транспортные расходы и стоимость проживания не учитывались.
13 самых дешевых направлений для романтического отдыха выглядят так:
13. Момбаса, Кения – 95$ за день отдыха
- Чашка кофе – 2,32$
- Пиво – 3,26$
- Кока-кола – 2,15$
- Бокал вина – 4,64$
- Бутылка минеральной воды – 0,71$
- Солнцезащитный крем – 16$
- Репеллент от насекомых – 3,23$
- Трехразовое питание за двоих – 62,7$
12. Бали, Индонезия – 94,8$ за день отдыха
- Чашка кофе – 2,99$
- Пиво – 1,96$
- Кока-кола – 0,73$
- Бокал вина – 6,4$
- Бутылка минеральной воды – 0,51$
- Солнцезащитный крем – 14,69$
- Репеллент от насекомых – 0,91$
- Трехразовое питание за двоих – 66,6$
11. Хойан, Вьетнам – 93,71$ за день отдыха
- Чашка кофе – 2,06$
- Пиво – 3,1$
- Кока-кола – 2,06$
- Бокал вина – 7,23$
- Бутылка минеральной воды – 0,77$
- Солнцезащитный крем – 6,19$
- Репеллент от насекомых – 2,58$
- Трехразовое питание за двоих – 69,7$
10. Будапешт, Венгрия – 93,06$ за день отдыха
- Чашка кофе – 2,2$
- Пиво – 2,2$
- Кока-кола – 1,76$
- Бокал вина – 4,4$
- Бутылка минеральной воды – 0,53$
- Солнцезащитный крем – 13,21$
- Репеллент от насекомых – 2,73$
- Трехразовое питание за двоих – 66$
9. Пореч, Хорватия – 87,58$ за день отдыха
- Чашка кофе – 2,19$
- Пиво – 3,27$
- Кока-кола – 2,9$
- Бокал вина – 3,63$
- Бутылка минеральной воды – 1,1$
- Солнцезащитный крем – 10,9$
- Репеллент от насекомых – 7,27$
- Трехразовое питание за двоих – 56,33$
8. Пафос, Кипр – 82,14$ за день отдыха
- Чашка кофе – 3,76$
- Пиво – 3,37$
- Кока-кола – 2,72$
- Бокал вина – 4,14$
- Бутылка минеральной воды – 0,37$
- Солнцезащитный крем – 10,35$
- Репеллент от насекомых – 8,35$
- Трехразовое питание за двоих – 49,08$
7. Мармарис, Турция – 79,19$ за день отдыха
- Чашка кофе – 2,06$
- Пиво – 2,95$
- Кока-кола – 2,06$
- Бокал вина – 3,53$
- Бутылка минеральной воды – 0,58$
- Солнцезащитный крем – 10,3$
- Репеллент от насекомых – 4,71$
- Трехразовое питание за двоих – 53$
6. Коста-дель-Соль, Испания – 78,55$ за день отдыха
- Чашка кофе – 1,68$
- Пиво – 2,59$
- Кока-кола – 1,55$
- Бокал вина – 2,59$
- Бутылка минеральной воды – 0,5$
- Солнцезащитный крем – 6,4$
- Репеллент от насекомых – 4,77$
- Трехразовое питание за двоих – 58,47$
5. Кейптаун, ЮАР – 78,2$ за день отдыха
- Чашка кофе – 1,96$
- Пиво – 2,23$
- Кока-кола – 1,52$
- Бокал вина – 4,47$
- Бутылка минеральной воды – 1,07$
- Солнцезащитный крем – 11,16$
- Репеллент от насекомых – 7,14$
- Трехразовое питание за двоих – 48,64$
4. Прага, Чехия – 75,99$ за день отдыха
- Чашка кофе – 2,93$
- Пиво – 1,92$
- Кока-кола – 2,6$
- Бокал вина – 4,8$
- Бутылка минеральной воды – 0,64$
- Солнцезащитный крем – 10,92$
- Репеллент от насекомых – 7,98$
- Трехразовое питание за двоих – 44,2$
3. Алгарве, Португалия – 63$ за день отдыха
- Чашка кофе – 0,91$
- Пиво – 1,42$
- Кока-кола – 1,68$
- Бокал вина – 1,62$
- Бутылка минеральной воды – 0,64$
- Солнцезащитный крем – 6,46$
- Репеллент от насекомых – 7,5$
- Трехразовое питание за двоих – 42,74$
2. Токио, Япония – 61,39$ за день отдыха
- Чашка кофе – 0,98$
- Пиво – 0,98$
- Кока-кола – 0,78$
- Бокал вина – 0.98$
- Бутылка минеральной воды – 0,74$
- Солнцезащитный крем – 6,87$
- Репеллент от насекомых – 3,73$
- Трехразовое питание за двоих – 46,32$
1. Солнечный Берег, Болгария – 54$ за день отдыха
- Чашка кофе – 1,04$
- Пиво – 1,02$
- Кока-кола – 1,38$
- Бокал вина – 1,72$
- Бутылка минеральной воды – 0,56$
- Солнцезащитный крем – 3,44$
- Репеллент от насекомых – 3,44$
- Трехразовое питание за двоих – 41,34$
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