Названы самые дешевые туристические направления для романтического отдыха

Чтобы зарядиться романтикой и позитивом, не всегда нужны большие деньги

Тревел-эксперты определили самые достуные направления мира для романтического отдыха. Об этом сообщает Business Insider.

Сравнив цены на трехразовое питание на двоих с бутылкой домашнего вина, чашку кофе, бутылку местного пива, баночку кока-колы, бокал вина, бутылку простой воды, солнцезащитный крем и средство от насекомых в 42 туристических направлениях мира, аналитики составили доклад Post Office Holiday Money Report, включающий рейтинг наболее бюджетных мест для отдыха вдвоем. При этом транспортные расходы и стоимость проживания не учитывались.

13 самых дешевых направлений для романтического отдыха выглядят так:

13. Момбаса, Кения – 95$ за день отдыха

Публикация от Naserian Washeke (@naserian_washeke) Фев 2, 2018 at 6:39 PST

Чашка кофе – 2,32$

Пиво – 3,26$

Кока-кола – 2,15$

Бокал вина – 4,64$

Бутылка минеральной воды – 0,71$

Солнцезащитный крем – 16$

Репеллент от насекомых – 3,23$

Трехразовое питание за двоих – 62,7$

12. Бали, Индонезия – 94,8$ за день отдыха

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SARAH ASHCROFT (@sarahhashcroft) Фев 2, 2018 at 3:04 PST

Чашка кофе – 2,99$

Пиво – 1,96$

Кока-кола – 0,73$

Бокал вина – 6,4$

Бутылка минеральной воды – 0,51$

Солнцезащитный крем – 14,69$

Репеллент от насекомых – 0,91$

Трехразовое питание за двоих – 66,6$

11. Хойан, Вьетнам – 93,71$ за день отдыха

Публикация от Tara Michelle Brose ♡ (@taramichellebrose) Фев 2, 2018 at 5:14 PST

Чашка кофе – 2,06$

Пиво – 3,1$

Кока-кола – 2,06$

Бокал вина – 7,23$

Бутылка минеральной воды – 0,77$

Солнцезащитный крем – 6,19$

Репеллент от насекомых – 2,58$

Трехразовое питание за двоих – 69,7$

10. Будапешт, Венгрия – 93,06$ за день отдыха

Публикация от Agnieszka Egierska (@agini_travel) Фев 2, 2018 at 7:35 PST

Чашка кофе – 2,2$

Пиво – 2,2$

Кока-кола – 1,76$

Бокал вина – 4,4$

Бутылка минеральной воды – 0,53$

Солнцезащитный крем – 13,21$

Репеллент от насекомых – 2,73$

Трехразовое питание за двоих – 66$

9. Пореч, Хорватия – 87,58$ за день отдыха

Публикация от Špela Lazar (@lazarspela) Фев 2, 2018 at 5:06 PST

Чашка кофе – 2,19$

Пиво – 3,27$

Кока-кола – 2,9$

Бокал вина – 3,63$

Бутылка минеральной воды – 1,1$

Солнцезащитный крем – 10,9$

Репеллент от насекомых – 7,27$

Трехразовое питание за двоих – 56,33$

8. Пафос, Кипр – 82,14$ за день отдыха

Публикация от ???? Soloveva Julia ???? (@solo.julia) Фев 1, 2018 at 9:46 PST

Чашка кофе – 3,76$

Пиво – 3,37$

Кока-кола – 2,72$

Бокал вина – 4,14$

Бутылка минеральной воды – 0,37$

Солнцезащитный крем – 10,35$

Репеллент от насекомых – 8,35$

Трехразовое питание за двоих – 49,08$

7. Мармарис, Турция – 79,19$ за день отдыха

Публикация от Shona Vertue (@shona_vertue) Янв 29, 2018 at 4:21 PST

Чашка кофе – 2,06$

Пиво – 2,95$

Кока-кола – 2,06$

Бокал вина – 3,53$

Бутылка минеральной воды – 0,58$

Солнцезащитный крем – 10,3$

Репеллент от насекомых – 4,71$

Трехразовое питание за двоих – 53$

6. Коста-дель-Соль, Испания – 78,55$ за день отдыха

Публикация от ???????? Marbella | España (@marbellaforlife) Янв 15, 2018 at 12:34 PST

Чашка кофе – 1,68$

Пиво – 2,59$

Кока-кола – 1,55$

Бокал вина – 2,59$

Бутылка минеральной воды – 0,5$

Солнцезащитный крем – 6,4$

Репеллент от насекомых – 4,77$

Трехразовое питание за двоих – 58,47$

5. Кейптаун, ЮАР – 78,2$ за день отдыха

Публикация от Elvin Levinler (@elvinimin) Янв 30, 2018 at 11:54 PST

Чашка кофе – 1,96$

Пиво – 2,23$

Кока-кола – 1,52$

Бокал вина – 4,47$

Бутылка минеральной воды – 1,07$

Солнцезащитный крем – 11,16$

Репеллент от насекомых – 7,14$

Трехразовое питание за двоих – 48,64$

4. Прага, Чехия – 75,99$ за день отдыха

Публикация от SUITCASE Magazine (@suitcase) Янв 30, 2018 at 1:23 PST

Чашка кофе – 2,93$

Пиво – 1,92$

Кока-кола – 2,6$

Бокал вина – 4,8$

Бутылка минеральной воды – 0,64$

Солнцезащитный крем – 10,92$

Репеллент от насекомых – 7,98$

Трехразовое питание за двоих – 44,2$

3. Алгарве, Португалия – 63$ за день отдыха

Публикация от Algarve ✦ SUPER ALGARVE ✦ (@super_algarve) Янв 16, 2018 at 1:01 PST

Чашка кофе – 0,91$

Пиво – 1,42$

Кока-кола – 1,68$

Бокал вина – 1,62$

Бутылка минеральной воды – 0,64$

Солнцезащитный крем – 6,46$

Репеллент от насекомых – 7,5$

Трехразовое питание за двоих – 42,74$

2. Токио, Япония – 61,39$ за день отдыха

Публикация от Kai (@kaitaro.k) Янв 30, 2018 at 4:54 PST

Чашка кофе – 0,98$

Пиво – 0,98$

Кока-кола – 0,78$

Бокал вина – 0.98$

Бутылка минеральной воды – 0,74$

Солнцезащитный крем – 6,87$

Репеллент от насекомых – 3,73$

Трехразовое питание за двоих – 46,32$

1. Солнечный Берег, Болгария – 54$ за день отдыха

Публикация от Aine Tully (@ainetullay) Дек 19, 2017 at 4:04 PST

Чашка кофе – 1,04$

Пиво – 1,02$

Кока-кола – 1,38$

Бокал вина – 1,72$

Бутылка минеральной воды – 0,56$

Солнцезащитный крем – 3,44$

Репеллент от насекомых – 3,44$

Трехразовое питание за двоих – 41,34$

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